Владимир Леонов: Хотим в 2026 году провести в Казани большой турнир по биатлону

В 2026 году Казань будет претендовать на проведение крупнейших турниров по биатлону. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«У нас есть большое желание провести какой-нибудь крупный турнир по биатлону. Сегодня комплекс в Мирном полностью готов к соревнованиям, все приведено к соответствию. Пилотным проектом для нас станет первенство России, которое пройдет в начале января», – заявил он.

Также в начале 2026 года визит в Казань планирует президент Федерации биатлона России Виктор Майгуров.

По мнению Леонова, лыжно-биатлонный комплекс в Казани – один из лучших в стране. Но пока в части биатлона на нем проводились только любительские соревнования.