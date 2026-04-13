Владимир Леонов высказался о допуске российских пловцов на мировую арену

Министр спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал допуск российских спортсменов Международной федерацией водных видов спорта

Напомним, сегодня World Aquatics по итогам заседания принял решение о всестороннем восстановлении членства российских спортсменов.

«Мы очень рады, что World Aquatics совместно с Федерацией водных видов спорта удалось вернуть всех наших спортсменов. Мы очень рады за ребят, за спортсменов, тренеров и болельщиков. Теперь наши ребята будут полноценно выступать в масштабах международных турниров, первенств и других крупных событий. Будем болеть за нашу сборную и, конечно, поддерживать татарстанских спортсменов», - отметилВладимир Леонов.

Кроме того, глава спортивного Ведомства рассказал о готовности Казани принять крупные мировые старты по водным видам спорта.

«У нас прекрасные отношения с руководством и World Aquatics, European Aquatics, а также с Федерацией водных видов спорта России. Будем стараться возобновить переговоры, если такая возможность будет. Казань готова, у нас есть опыт проведения крупных соревнований, мы ежегодно проводили этапы Кубка мира по всем водным видам спорта. Это будет совместное решение с нашим федеральным Министерством, Олимпийским комитетом России и руководством республики».