Владимир Леонов: «В Татарстане регулярно занимаются спортом 65,8 % граждан республики»

В эти часы в Казани проходит заседание коллегии министерства спорта Республики Татарстан. На нем подводятся итоги работы за 2024 год и обозначаются планы на 2025 год.

О количестве граждан республики Татарстан, регулярно занимающихся спортом, сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Доля граждан в Республике Татарстан, на данный момент занимающихся спортом, – это примерно 65,8 % человек. Мы занимаем первое место в ПФО и четвертое место в стране. Ежедневно на наших спортивных сооружениях может заниматься более 330 тысяч человек. В прошлом году по итогам собрания коллегии мы провели полную инвентаризацию спортивных сооружений, посмотрели, как они работают. Так что эти цифры достигнуты совместно с коллегами из муниципалитетов. В 2024 году мы не стояли на месте и ввели в эксплуатацию еще 120 новых сооружений. Татарстан – лидер среди регионов по количеству спортивных объектов, у нас их по всей республике более 12 тысяч. В спортивные структуры мы инвестировали порядка 8 млрд рублей. Хочется поблагодарить за это Раиса республики Татарстан Рустама Минниханова», – отметил Леонов.

Отметим, что в 2024 году крупнейшими спортивными событиями в республике Татарстан стали Игры БРИКС и первые в истории мировые фиджитал-соревнования «Игры Будущего».