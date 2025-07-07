Испытание Агутиным и угроза перекрытия дорог: как Казань готовится к Суперкубку России

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани 12 июля. В каком состоянии находится стадион «Ак Барс Арена» после концерта Леонида Агутина, какие дороги перекроют, повлияет ли на посещаемость Fan ID и о многом другом – в репортаже с пресс-конференции, которая прошла сегодня в «Татар-информе».





В памяти футбольных болельщиков еще свежи воспоминания о Суперкубке России 2023 года, который проходил в Казани

Фото: media.rfs.ru

Уже второй Суперкубок для Казани за три года

Наверное, в памяти футбольных болельщиков еще свежи воспоминания о Суперкубке России 2023 года, который проходил в Казани. Тогда на поле сошлись «Зенит», в качестве чемпиона РПЛ и обладатель Кубка России – ЦСКА. В той игре в серии пенальти победу одержал «Зенит».

Сейчас же история близка к повторению. Тоже участвуют «армейцы», также матч пройдет в Казани. Лишь «Зенит» поменялся на «Краснодар», поскольку «быки» впервые в своей истории взяли чемпионство РПЛ.

Скриншот презентации

В связи с этим интересно, почему столицу Татарстана вновь сделали хозяйкой турнира. Объяснение на пресс-конференции дал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Предыстория такая, что был запрос у РФС на возможность проведения данного турнира в Казани. Вы знаете, что мы всегда открыты, тем более если к нам обращаются. Далее уже решение принималось внутри РФС. Наверное, посчитали, что комфортно приехать к нам. Знали, что мы неплохо здесь все организуем. Мы всегда рады, мы хоть каждый год можем проводить, но страна большая. Сегодня, правда, в стране очень хорошая инфраструктура для футбола. Сегодня Россия, с точки зрения именно футбольной инфраструктуры, я думаю, одна из самых крупных и самых модернизированных стран», – сказал Леонов.

Владимир Леонов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поле прошло испытание концертом Агутина

Теперь подробнее об «Ак Барс Арене». 5 июля на стадионе выступил Леонид Агутин со своим концертом. Выступление получилось отличным. Но возник вопрос: а в каком состоянии находится газон? По словам Владимира Леонова, мероприятие на качество поля не повлияло – газон в хорошем состоянии.

«На стадионе «Ак Барс Арена» на днях был один из лучших концертов одного из лучших исполнителей нашей страны Леонида Агутина. Он прошел на самом высоком уровне, все получили заряд энергии, бодрости. И правда, надо огромное спасибо сказать артисту за такое мероприятие. Но с точки зрения организации тоже было все на высочайшем уровне. Здесь огромное спасибо руководству «Ак Барс Арены».

Мы в преддверии подготовки провели тоже ряд совещаний. И практически все несущие конструкции убрали непосредственно с поля. Газон в хорошем состоянии, никаких вопросов к стадиону у нас нет. Все будет проведено на высочайшем уровне с точки зрения инфраструктуры самого поля», – объяснил министр спорта РТ.

Фото: предоставлено пресс-службой министерства спорта Республики Татарстан

Могут перекрыть дороги, но это пока не точно

Тем не менее временные неудобства все равно будут. Как сегодня сказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, Чистопольскую улицу могут перекрыть. Но это не точно – все будет зависеть от того, будет ли опасность выхода болельщиков на дорогу.

Владимир Леонов затем дополнил, что в 2023 году при посещаемости матча 41 тыс. человек движение перекрывать не пришлось. Возможно, не придется и на сей раз.

Максим Денисов: «Мы здесь все в одной лодке, чтобы максимально было комфортно для всех болельщиков, которые придут на стадион и уйдут с него. Мы хотим, чтобы все получили удовольствие» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В 2023 году, даже при том, что у нас загрузка была 41 тыс. с чем-то человек, не было проблем. Тем более все-таки это не регулярный матч. Кто-то уходит сразу после матча, кто-то остается посмотреть культурную программу, кто-то остается на награждение. То есть, в принципе, потоки не такие большие, чтобы перекрывать улицу. Но лучше перестраховаться еще раз. Повторюсь, мы здесь все в одной лодке, чтобы максимально было комфортно для всех болельщиков, которые придут на стадион и уйдут с него. Мы хотим, чтобы все получили удовольствие», – сказал министр спорта РТ.

«Опасения из-за Fan ID были»

Обратимся теперь к вышеназванному количеству зрителей. В 2023 году, как сказал Леонов, их было 41 тыс. А сейчас министр спорта РТ назвал цифру в «2 тыс. с каждой стороны». То есть в десять раз меньше.

Скриншот презентации

Возможно, на это повлиял Fan ID. Или карта болельщика, как ее принято называть. Владимир Леонов подтвердил, что опасения по посещаемости из-за Fan ID были. И добавил, что если в 2023-м о «паспорте болельщика» никто не знал, то сейчас это правила жизни. Из-за безопасности.

«Такие опасения, скажу честно, были. Пару лет назад, наверное, такая вещь, как FAN ID или карта болельщика, была в диковинку. Было много споров. Сегодня это правила жизни. Это сделано для безопасности всех людей, которые приходят на стадион, потому что разные случаи бывают. И чтобы, так скажем, идентифицировать каждого человека, который пришел на стадион. Это статистика и безопасность», – объяснил Леонов.

Скриншот презентации

В числе амбассадоров будет Александр Бухаров

Конечно, Суперкубок России немыслим без специальных мероприятий. Поскольку это не обычный матч. Его используют, как сказал Денисов, для популяризации футбола в России.

«Российский футбольный союз традиционно проведение таких игр не только рассматривает как непосредственно сам по себе матч, но и использует их для популяризации футбола как вида спорта, в том числе своих амбассадоров. Для этого матча, который у нас на этой неделе состоится, отобраны Российским футбольным союзом пять амбассадоров, которые уже с 9 по 11 июля имеют свою программу в Казани», – сказал Максим Денисов.

В их числе: Дмитрий Сычев, Ари, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников и Александр Бухаров, игравший когда-то за чемпионский «Рубин» Курбана Бердыева. Причем вместо Сычева изначально должен был быть Алан Дзагоев. Который, кстати, тоже успел поиграть в казанском клубе. Максим Денисов объяснил, почему Алана решили поменять на Дмитрия.

«Это связано, скорее всего, с какими-то личными планами игрока. Поэтому тот список, который предоставлен, – это те, кого мы ждем уже послезавтра в Казани», – сказал Денисов.

Скриншот презентации

Будет ли Суперкубок 2025 года интереснее, чем в 2023-м?

Вернемся к Суперкубку 2023 года. Организация была на высшем уровне, понятно. Но вот сама игра, будем честны, подкачала. Голов в матче вообще не было. Зрители ожидали 120 минут, чтобы увидеть, как все решается в серии пенальти. Второй казанский Суперкубок будет поинтенсивнее?

Наверное, да. Во-первых, «Краснодар» сумел сохранить свой чемпионский костяк, удержал капитана Эдуарда Сперцяна. А «быки» – сами по себе более атакующая команда, нежели оборонительная. Во-вторых, ЦСКА при новом тренере Фабио Челестини постепенно отходит от ромба Марко Николича. И в игре с ОФК (4:2) мы видели, что фланги «армейцев» получили глоток свежего воздуха. А сама команда уже заточена на быстрые атаки, а не на контроль мяча в центре поля.

В любом случае судить по предсезонным матчам не стоит. Но, скорее всего, этот Суперкубок действительно подарит интересную голевую игру, соответствующую философии обоих клубов.