Владимир Леонов: Уверены, что осенью вернемся в Казань с плаванием

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань в октябре этого года намерена провести этап Кубка мира по плаванию.

«Понятно, что какие-то турниры отменяются или переносятся из-за пандемии, но это не от нас зависит. Уверены, что осенью вернемся в Казань с плаванием», – цитирует Леонова РИА Новости.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) сообщила об отмене этапов в Китае (12-14 августа) и Сингапуре (19-21 августа).



В эти дни в Казани с визитом находится новый президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам, который в конце прошлой недели был избран новым главой Международной федерации плавания.



«На следующий день после выборов новый и бывший президенты FINA приехали в Татарстан. Это подтверждает и подчеркивает все сложившиеся отношения, которые существуют у нашей страны и FINA. У нас нормальная партнерская программа, до 2025 года есть четкая дорожная карта, запланировано проведение нескольких турниров. Новый президент FINA давно с нами работает, это знакомый для нас человек. Уверены на 100%, что все будет хорошо», – заявил глава Минспорта Татарстана.

Сегодня же новый президент FINA осмотрел Дворец водных видов спорта, а также посетил Поволжский университет физкультуры и спорта.

«Он планирует сделать несколько крупных образовательных центров вместе с FINA. Будут подписываться соглашения по обучению, мы хотим посмотреть это направление. Также презентуем такие проекты, как центр хайдавинга и многофункциональная арена», – рассказал Леонов.