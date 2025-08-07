Владимир Леонов: «Успели соскучиться по легкой атлетике в Казани»

Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Министр спорта Владимир Леонов поделился эмоциями от первого дня чемпионата России по легкой атлетике. Напомним, соревнования в Казани проходят с 7 по 10 августа.

«Невероятный стадион, забитый зрителями. Общался сегодня с многими спортсменами, тренерами. Все в полном восторге и говорят, что соревнования в Казани организованы на высочайшем уровне. Отмечают прекрасную атмосферу на трибунах. Руководители федерации легкой атлетики тоже отметили, что первый день соревнований прошел отлично. Последний раз чемпионат России по легкой атлетике мы проводили в далеком 2018 году. Успели соскучиться. Надеемся что и следующие дни пройдут так же замечательно» – сказал Леонов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» Владимир Леонов занял первое место среди деятелей спорта республики, опередив Веронику Кудерметову и Эдуарда Николаева.