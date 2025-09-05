Владимир Леонов: «Равнодушных к Кубку Раиса Республики Татарстан не было»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта РТ Владимир Леонов подвел итоги прошедшего Кубка Раиса Республики Татарстан среди ветеранов СВО и поздравил с окончанием соревнований всех участников. Напомним, мероприятие проходило на территории Татарстана в июле-августе 2025 года.

«Трогательный день, завершение настоящего спортивного праздника. Хотелось бы еще раз поблагодарить Рустама Нургалиевича Миинниханова за эту идею – организовать подобный Кубок Раиса республики Татарстан. Скажу откровенно – далеко не каждый регион в России может похвастаться такой инфраструктурой, которая позволяет на высочайшем уровне проводить соревнования. Я лично наблюдал за организацией соревнований, на мой взгляд, все прошло просто замечательно. Отличные соревнования, шикарная спортивная программа. Думаю, равнодушных к Кубку Раиса республики Татарстан не было.

Всем участникам, ветеранам СВО огромное спасибо. За ваш труд, за вашу службу. Спасибо за то, что вы у нас есть. Мы это ценим, проносим искренне через свои сердца, Вам низкий поклон.

Сегодня мы награждаем победителей, призеров соревнований. Хочу сказать, что все, кто принял участие в Кубке Раиса республики Татарстан – уже победители. В следующем году мы планируем увеличить количество участников и планируем еще масштабнее организовать данное мероприятие», – цитирует Леонова корреспондент «ТИ-Спорта».