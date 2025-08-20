Владимир Леонов прокомментировал высказывания Дмитрия Губерниева в адрес Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в разговоре с «ТИ-Спортом» прокомментировал высказывания Дмитрия Губерниева в адрес Казани.

«Он журналист, у него может быть свое мнение по любым вопросам. Я тут не могу как-то комментировать. А то, что он меня искал, то это была шутка. Мы виделись в Мирном, обнялись, поздоровались, мы знакомы с ним хорошо. Флаг вместе возили по всей стране, поэтому с Дмитрием у нас правда очень долгие отношения. И на чемпионате по легкой атлетике он очень достойно отработал на открытии. На максималках вел репортаж, комментировал, работал в студии, на поле.

Я уверен, что его слова насчет Казани совершенно искренние, и он видит, как мы старались организовать на высоком уровне чемпионат России по легкой атлетике в Казани. Тем более есть ему с чем сравнивать, он много где бывал, в том числе за рубежом. Он согласен, что Казань провела соревнования на мировом уровне», – сказал Леонов.

Напомним, Губерниев критиковал Казань за организацию Чемпионата России по лыжным гонкам. А во время ЧР по легкой атлетике журналист, напротив, хвалил столицу Республики Татарстан.