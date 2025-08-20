news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 августа 2025 12:32

Владимир Леонов отреагировал на странное судейство на ЧМ в Сингапуре

Читайте нас в
Телеграм
Владимир Леонов отреагировал на странное судейство на ЧМ в Сингапуре
Фото: minsport.tatarstan.ru

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в интервью «ТИ-Спорту» высказался о судейских решениях на чемпионате мира в Сингапуре. Напомним, Никита Шлейхер в паре с Русланом Терновым завоевал серебро, уступив китайским спортсменам менее чем в балл.

«Ребята очень хорошо прыгали объективно, они показывали очень стабильный класс. Там был финал из шести прыжков, и китайцы откровенно завалили свой прыжок. И перед последним прыжком ребята-россияне вели, китайцы прыгали последними. По моим ощущениям, Никите и его напарнику совсем чуток занизили оценку, а китайцам, напротив, немного завысили. Это и решило противостояние в пользу китайской пары. Поэтому за наших ребят немножко обидно. Конечно, после этого разговаривал с нашими ребятами, пожелал удачи. С их тренером тоже пообщался. Хотелось бы привезти золото, но серебро тоже неплохо.

Я считаю, что у пары Шлейхер – Терновой хорошая динамика развития и большие перспективы у этого тандема. Но Никите надо немножко по индивидуальной программе поработать. Сейчас тоже будем думать. Потому что в одиночных прыжках у него как-то не заладилось, хоть в финал и пробился. Ряд прыжков были очень хороши, но не хватило, на мой взгляд, стабильности. В парных прыжках стабильнее выступил», – сказал Леонов.

#никита шлейхер #владимир леонов #плавание #спорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025