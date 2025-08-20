Владимир Леонов отреагировал на странное судейство на ЧМ в Сингапуре

Фото: minsport.tatarstan.ru

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в интервью «ТИ-Спорту» высказался о судейских решениях на чемпионате мира в Сингапуре. Напомним, Никита Шлейхер в паре с Русланом Терновым завоевал серебро, уступив китайским спортсменам менее чем в балл.

«Ребята очень хорошо прыгали объективно, они показывали очень стабильный класс. Там был финал из шести прыжков, и китайцы откровенно завалили свой прыжок. И перед последним прыжком ребята-россияне вели, китайцы прыгали последними. По моим ощущениям, Никите и его напарнику совсем чуток занизили оценку, а китайцам, напротив, немного завысили. Это и решило противостояние в пользу китайской пары. Поэтому за наших ребят немножко обидно. Конечно, после этого разговаривал с нашими ребятами, пожелал удачи. С их тренером тоже пообщался. Хотелось бы привезти золото, но серебро тоже неплохо.

Я считаю, что у пары Шлейхер – Терновой хорошая динамика развития и большие перспективы у этого тандема. Но Никите надо немножко по индивидуальной программе поработать. Сейчас тоже будем думать. Потому что в одиночных прыжках у него как-то не заладилось, хоть в финал и пробился. Ряд прыжков были очень хороши, но не хватило, на мой взгляд, стабильности. В парных прыжках стабильнее выступил», – сказал Леонов.