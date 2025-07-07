Владимир Леонов: «Опасения о посещаемости Суперкубка из-за Fan ID были»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная грядущему Суперкубку России по футболу, который пройдет 12 июля в Казани. Среди спикеров были министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов и генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

Первым слово взял министр спорта РТ. Он указал, что проведение Суперкубка для Казани не в новинку, поскольку в 2023-м столица Татарстана уже принимала этот турнир.

«Проведение Суперкубка для нас не новое мероприятие. Прекрасно все помнят, что ровно два года назад мы подобное мероприятие проводили. Понятно, что Суперкубок все-таки – это такое большое событие и для команд, которые принимают участие, и, конечно, для Российского футбольного союза, который является главным организатором. И здесь, конечно, большое спасибо руководству РФС за то, что доверили нам через буквально два года провести вновь Суперкубок в Казани, на нашем стадионе «Ак Барс Арена». В этом году немножко другие клубы, в отличие от 2023 года. Есть определенная схожесть. Впервые играет «Краснодар» с ЦСКА. Будем, конечно, болеть за оба клуба, будем болеть за красивый футбол, потому что мы в основном болеем за «Рубин» в Татарстане. Но здесь я думаю, что болельщики есть у той и другой команды», – сказал Леонов.

Также министр спорта рассказал, были ли опасения о падении посещаемости из-за Fan ID.

«Такие опасения, скажу честно, были. Пару лет назад, наверное, такая вещь, как Fan ID или карта болельщика, была в диковинку. Было много споров. Сегодня это правила жизни. Это сделано для безопасности всех людей, которые приходят на стадион, потому что разные случаи бывают. И чтобы, так скажем, идентифицировать каждого человека, который пришел на стадион. Это статистика, это и безопасность», – заявил Владимир Леонов.

Денисов же рассказал, что РФС использует подобные матчи для популяризации футбола в стране.

«Российский футбольный союз традиционно проведение таких игр не только рассматривает как непосредственно сам по себе матч, но и использует их для популяризации футбола как вида спорта, в том числе свои амбассадоров. Для этого матча, который у нас на этой неделе состоится, отобраны пять амбассадоров Российским футбольным союзом, которые уже с 9 по 11 июля имеют свою программу в Казани», – сказал Денисов.

Напомним, в Суперкубке России сразятся «Краснодар» и ЦСКА. «Быки» взяли чемпионство РПЛ, а «армейцы» –Кубок страны. Действующим обладателем Суперкубка является «Зенит».