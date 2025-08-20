Владимир Леонов: «Олимпиада в Казани пока остается в мечтах. Давайте будем реалистами»

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов занял первое место в Спортивном рейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» по итогам стартового этапа исследования. В интервью нашему изданию министр прошелся по мировой и российской спортивной повестке.





Владимир Леонов: «Нынешний чемпионат России по легкой атлетике в Казани мы провели, я считаю, на самом высоком уровне. Причем на обновленном объекте Центрального стадиона»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хочется быстрее, выше, сильнее. Но это сложно без международных стартов»

– Владимир Александрович, давайте начнем с самого свежего инфоповода. В Казани прошел чемпионат России по легкой атлетике. Сейчас все спортивные события рассматриваются сквозь призму процесса постепенного возвращения наших атлетов на международную арену в различных статусах. Легкая атлетика – тот вид спорта, в котором Россию отстранили очень давно – еще по допинговым основаниям. Чемпионат в Казани показал, насколько наши спортсмены готовы к возвращению?

– Действительно, Федерацию легкой атлетики России ограничили в правах еще в 2016 году. И, к сожалению, до сих пор нет никаких движений от международной федерации, так скажем, навстречу. Ситуация неизменна практически 10 лет.

А нынешний чемпионат России по легкой атлетике в Казани мы провели, я считаю, на самом высоком уровне. Причем на обновленном объекте Центрального стадиона. Как вы знаете, в прошлом году мы проводили на нем многие соревнования в рамках Игр стран БРИКС. К этому событию мы обновили и освежили наш Центральный стадион. На сегодня он объективно, наверное, один из лучших объектов для проведения соревнований по легкой атлетике в России. Важно, что есть еще рядом крытый манеж. Он является местом для разминки. А может быть и соревновательной ареной в случае непогоды. Не каждый регион и город может похвастаться наличием такой инфраструктуры. По оценке спортсменов, тренеров, людей, которые давно работают в легкой атлетике, это был лучший чемпионат России за все время проведения.

«По оценке спортсменов, тренеров, людей, которые давно работают в легкой атлетике, это был лучший чемпионат России за все время проведения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается результатов, я могу лишь свое мнение сказать, потому что за результаты все-таки отвечает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Но, конечно, хочется быстрее, выше, сильнее. Но это очень сложно без конкуренции на международном уровне. Причем в течение 10 лет, как в случае с легкой атлетикой. Ведь можно тренироваться, можно спарринговаться в своем круге, но когда есть внешний соперник, это, конечно, позволяет показывать более высокие результаты. Но в целом наши атлеты выступили неплохо. Было несколько рекордов. Но, как говорят профессионалы этого рынка, на международной арене нужны другие результаты.

– А что говорят профессионалы об организации соревнований в Казани?

– Вы знаете, сейчас во многих федерациях обновились составы на уровне руководителей и команд. Мы со всеми активно сотрудничаем, проводим на территории Татарстана более десяти чемпионатов России. Это первенство России по плаванию и Кубок России по плаванию, сейчас чемпионат России по легкой атлетике. И мы сделали многое для медийной поддержки соревнований. Наверное, впервые в истории все четыре дня чемпионата России по легкой атлетике показывал в прямом эфире наш центральный спортивный канал страны – «Матч ТВ».

Добавлю, что впервые с Универсиады, которую проводили в 2013 году, мы продавали билеты на легкую атлетику. И если статистика не врет, мы более 10 тысяч билетов реализовали. Это более 1 млн рублей. Эти средства мы как раз пустили на рекламу, различные активности.

Поэтому я считаю, что чемпионат проведен успешно. Конечно же, мы уже сделали собрание, были определенные вопросы, но они больше рабочего характера. Больше 800 спортсменов, 70 регионов страны, ну то есть вся страна была здесь – в Казани. И не слышал никаких нареканий в части организации соревнований.

«Дмитрий Губерниев на чемпионате по легкой атлетике очень достойно отработал на открытии. На максималках вел репортаж, комментировал, работал в студии, на поле» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Губерниев – журналист. У него может быть свое мнение по любым вопросам»

– Ведущим был Дмитрий Губерниев, который запомнился странными заявлениями по ходу чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. Вас, в частности, искал, с Вяльбе скандалил. Сейчас, на чемпионате по легкой атлетике, он ведет себя гораздо скромнее и хвалит Казань. Как оцениваете его нынешнюю работу?

– Он журналист, у него может быть свое мнение по любым вопросам. Я тут не могу как-то комментировать. А то, что он меня искал, то это была шутка. Мы виделись в Мирном, обнялись, поздоровались, мы знакомы с ним хорошо. Флаг вместе возили по всей стране, поэтому с Дмитрием у нас правда очень долгие отношения. И на чемпионате по легкой атлетике он очень достойно отработал на открытии. На максималках вел репортаж, комментировал, работал в студии, на поле.

Я уверен, что его слова насчет Казани совершенно искренние, и он видит, как мы старались организовать на высоком уровне чемпионат России по легкой атлетике в Казани. Тем более есть ему с чем сравнивать, он много где бывал, в том числе за рубежом. Он согласен, что Казань провела соревнования на мировом уровне.

– Большой результат показали татарстанские спортсмены в Сингапуре в составе сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты республики завоевали 4 медали. Будто и не было долгой паузы без международных стартов. Как оцениваете?

– Кто-то, вероятно, думал, что мы остались в забвении за эти годы. Но видите, мы вернулись, и вернулись достаточно триумфально. Россия вошла в топ-4 командного зачета чемпионата по водным видам спорта в Сингапуре.

Но не во всех дисциплинах получилось показать ожидаемые результаты. В синхронном плавании мы китаянкам уступили. Понятно, что у нас обновленная команда и прочее, но раньше наша сборная была непобедимой в этом виде. Зато в мужском синхронном плавании мы, наоборот, превзошли ожидания. Где-то это было даже неожиданно.

Прыгуны в воду тоже удивили со знаком плюс. Наш Никита Шлейхер в паре с Русланом Терновым буквально в одном прыжке от золотых медалей остановились

«Я считаю, что у пары Шлейхер – Терновой хорошая динамика развития и большие перспективы у этого тандема» Фото: minsport.tatarstan.ru

«В Сингапуре неоднозначное отношение судей к спортсменам из России чувствовалось»

– Вы своими глазами видели эту развязку со странными судейскими решениями. Как увидели эту ситуацию на месте?

– Ребята очень хорошо прыгали объективно, они показывали очень стабильный класс. Там был финал из шести прыжков, и китайцы откровенно завалили свой прыжок. И перед последним прыжком ребята россияне вели, китайцы прыгали последними. По моим ощущениям, Никите и его напарнику совсем чуток занизили оценку, а китайцам, напротив, немного завысили. Это и решило противостояние в пользу китайской пары. Поэтому за наших ребят немножко обидно. Конечно, после этого разговаривал с нашими ребятами, пожелал удачи. С их тренером тоже пообщался. Хотелось бы привезти золото, но серебро тоже неплохо.

Я считаю, что у пары Шлейхер – Терновой хорошая динамика развития и большие перспективы у этого тандема. Но Никите надо немножко по индивидуальной программе поработать. Сейчас тоже будем думать. Потому что в одиночных прыжках у него как-то не заладилось, хоть в финал и пробился. Ряд прыжков были очень хороши, но не хватило, на мой взгляд, стабильности. В парных прыжках стабильнее выступил.

– Как относятся сейчас к российским соперникам западные спортсмены, тренеры? Что вы почувствовали в Сингапуре?

– Я совершенно нормально со всеми общался. Но все-таки там надо понимать, что по работе судей неоднозначное отношение к нашим спортсменам все же чувствуется. Но я больше общался на трибунах с функционерами, с представителями федераций. Со многими из них мы знакомы, работали на водном чемпионате мира в Казани. Так что по отношению к себе никакого негатива не заметил.

И наши спортсмены все довольны, насколько я видел. Никаких сложностей не было. И ребята с Украины там выступали в плавании и прыжках. Не было никаких инцидентов. Я думаю, наши соперники были больше удивлены, в какой хорошей форме вернулась Россия на мировой уровень.

– Сингапур хорошо провел чемпионат?

– Сингапур – молодцы. Очень всё достойно было организовано. Несмотря на то, что изначально этот чемпионат должен был пройти в Казани. Мы бы что-то сделали по-другому…

– Сделали бы лучше, да?

– Не будем сейчас лукавить, как бы мы сделали. Сейчас мы об этом уже не узнаем. Мы же не смогли это сделать по независящим от нас причинам. А так и Сингапур неплохо справился. Но жарковато там немного для соревнования. Например, на открытой воде наши ребята и девчонки перегревались. Опять-таки, наверное, из-за погоды и мировых рекордов не так много было поставлено.

«С точки зрения спортивных сооружений в городе, конечно, сегодня именно Казань самый готовый к Олимпийским играм город России» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За Олимпиаду большая конкуренция. Не только инфраструктура решает»

– Говоря об инфраструктуре, не раз уже отмечалось, что в Казани она позволяет проводить как минимум летние Олимпийские игры практически без вложений. Это остается в долгоиграющих планах?

– Думаю, что это пока остается в мечтах. Будем реалистами. В свое время, я хочу напомнить, мы вели переговоры – была идея подать заявку на юношеские Олимпийские игры. Что касается ОИ, то это достаточно большая конкуренция. Не только инфраструктура решает в этом вопросе. А с точки зрения спортивных сооружений в городе, конечно, сегодня именно Казань самый готовый к Олимпийским играм город России.

Вопросов нет, очень активно развиваются Москва, Питер, Екатеринбург и традиционно Сочи. И Краснодарский край в целом. В принципе, сейчас много чего строится в стране. Но в Казани уже все готово. Плюс мы очень сильно обновились в прошлом году в рамках саммита и Игр стран БРИКС. Практически все объекты привели в порядок.

Причем наши объекты полностью соответствуют международным стандартам. Когда мы проводили Игры БРИКС, то все сделали по канонам международных федераций. То есть всё оборудование, которое там установлено, весь инвентарь, это всё согласно регламенту федерации по тому или иному виду спорта. Наверное, единственное, чего нам не хватает, я всегда это говорил, – это велотрека. Но это огромный инфраструктурный проект, который будет стоить очень дорого, и пока мы просто о нем не заикаемся.

– Какие соревнования пройдут в Казани в 2026 году?

– На следующий год у нас большие планы. Я думаю, об этом мы осенью расскажем. Мы уже подали ряд заявок на проведения чемпионатов России по разным видам спорта.

«Рейтинг «ТИ-Спорта»? Конечно, здорово, когда есть повод для позитивной оценки»

– На первом этапе Спортрейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» вы заняли первое место в личном зачете по итогам июля. Мы приняли такое решение, поскольку вы привезли в Казань статусный Суперкубок России по футболу. Чем запомнился этот матч?

– Спасибо за вашу оценку. Конечно, здорово, когда есть повод для позитивной оценки. Стараемся, конечно, инфраструктурно развиваться, пытаемся затянуть в Татарстан крупные события.

Что касается Суперкубка, то Российский футбольный союз (РФС) доверил нам этот матч. Я считаю, что мы провели его в Казани на очень высоком уровне. Собрали практически полные трибуны, несмотря на то что на матче Суперкубка России впервые действовал паспорт болельщика. Причем реализовать это пришлось в краткие сроки, но мы справились. Была отличная атмосфера. Несмотря на минимальный счет, игра была достойная. Все остались довольны.

– Продолжим тему футбола. Как вам старт «Рубина» в новом сезоне?

– «Рубин» хорошо начал, но, к сожалению, немного оступился в матчах с ЦСКА (1:5) – в чемпионате и в кубковой игре с «Зенитом» (0:3) на выезде. Но, как говорят, без поражения не бывает побед. Дальше у нас по расписанию «Спартак».

– Слышали слухи, что «Фиорентина» готова заплатить 20 млн евро за лидера «Рубина» Мирлинда Даку?

– Да, он красавец. Я говорил в интервью, что он один из лучших сегодня бомбардиров в РПЛ. Человек с голевой чуйкой. Перед сезоном говорили о каких-то проблемах со здоровьем Даку. Но, как показало начало чемпионата, все нормально у парня со здоровьем.

Кстати, приятно видеть большую посещаемость на матчах «Рубина». Клуб очень активно работает с болельщиками. Дай бог, чтобы команда сохранила этот темп, такую же активную игру. И чтобы болельщиков ходило еще больше. Чем больше зрителей, тем, конечно, это будет приятнее всем.

«Это наша родная команда, я очень люблю «Ак Барс», прекрасно знаком с ребятами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будем надеяться и верить, что как минимум в «регулярке» «Ак Барс» хорошо сыграет»

– Добавим вопрос и про хоккей. Складывается ощущение, что сейчас в селекции «Ак Барса» не сомневается только ленивый. Мол, самый слабый состав у команды за последние годы. Какое мнение у вас?

– Это наша родная команда, я очень люблю «Ак Барс», прекрасно знаком с ребятами. Можно говорить все что угодно в начале сезона, давайте посмотрим, когда начнется чемпионат. Хоккей – это не футбол, где «регулярка» все решает, там все решает плей-офф. Есть тренерский штаб, которому решать. Наверное, есть какие-то лимиты с точки зрения тех вложений, которые они могут сделать. И генменеджер в симбиозе с тренерским штабом формирует какую-то команду. Может быть, это тот состав, которым они хотят пытаться сыграть. Посмотрим.

Будем надеяться и верить, что как минимум в «регулярке» они хорошо сыграют, с хорошего места попадут в плей-офф и будем болеть. Тем более там всегда есть возможность дозаявок. Именно в хоккее чемпионат очень специфичный. Где-то подъем, где-то падение. Без этого никак на столь длинной дистанции. И, конечно, это задача профессионалов своего дела, как подготовить команду – функционально и тактически.