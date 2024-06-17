Владимир Леонов об Играх стран БРИКС: «Ждем рекордов»

Владимир Леонов

Фото: © «Татар-информ»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сегодня подвел итоги экватора проходящих в Казани Игр стран БРИКС, заметив, что соревнования набрали хороший ход.

«Ждем рекордов, пока их нет, но как минимум очень хорошие результаты показаны на играх в легкой атлетике, программа которой вчера закончилась», — заметил глава Минспорта РТ.

«Там было поставлено несколько рекордов сезона на уровне мира и Европы у прыгунов в высоту — и у женщин, и у мужчин. И это при такой жаре. Поэтому я считаю, что идем хорошо, набрали отличный темп, показываем хорошие результаты», — уточнил он.

«Повторюсь, всё это в невероятной атмосфере: сегодня, поверьте мне, все это смотрят. В том числе благодаря вашей журналистской работе. Мы практически не видим негатива», — подчеркнул Владимир Леонов.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.