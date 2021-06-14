Владимир Леонов о юбилейном сезоне казанского УНИКСа: «Серебряный сезон на вес золота»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов на церемонии закрытия сезона УНИКСа похвалил казанскую баскетбольную команду за рвение к победе и боевой дух, а также признался в любви к этому виду спорта.

«Я очень люблю баскетбол, немного в нем разбираюсь. Этот серебряный сезон был для УНИКСа на вес золота, — сказал Леонов. — Где-то команде не повезло в финалах, но игра есть игра. Главное, что 30-й сезон команде удался — она попала в Евролигу и это есть победа!»

Говоря о финале Единой лиги ВТБ Леонов отметил силу воли УНИКСа и его руководство.

«В финале лиги ВТБ УНИКС не растерялся, не опустил рук, боролся с ЦСКА до конца. Евгений Богачев — самый долгий президент клуба из тех, кого знаю. Под стать ему вся администрация — команда чувствовала себя комфортно и ни о чем не беспокоилась кроме игры. Спасибо наставнику Димитрису Прифтису, вы не представляете, как он переживает, спасибо всей команде. Президент республики Рустам Минниханов — очень спортивный человек, нам с ним повезло, всегда следит за УНИКСом», —добавил министр спорта.