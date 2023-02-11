Владимир Леонов о «Лыжне России»: «Подбираемся к цифре в 150 тысяч участников»

Министр спорта РТ Владимир Леонов перед стартом «Лыжни России» в поселке Мирный поделился с корреспондентом «ТИ-Спорт» своим мнением о сегодняшнем зимнем празднике. По его данным, сегодня по всей республике на старт вышли около 150 тысяч человек.

«В целом по Казани ожидаем более 20 тысяч, а по республике, думаю, подберемся к цифре в 150 тысяч. Большой запрос, люди серьезно увлекаются лыжами, это традиционный для страны вид спорта», – сказал министр.

Также Леонов отметил новый лыжно-биатлонный комплекс в Мирном. По его словам, это один из лучших инфраструктурных объектов в стране.

«Отрадно, что сегодня центральной площадкой стал лыжно-биатлонный комплекс в Мирном. Ряд профессионалов, много где побывавших, сказали, что это одна из лучших трасс, инфраструктурных объектов в стране. Для нас это большое достижение, нам удалось реализовать столь масштабный для страны проект. И здорово, что сегодня он открыт не только для профессиональных спортсменов, но и для массовки, для обычных людей».

Министр, сломавший год назад ногу на лыжах, не испугался через год вновь встать на лыжню.

«Лично я побегу на дистанцию в два с половиной километра. Пускай в прошлом году первого января я сломал ногу на беговых лыжах. Так что сегодня первый раз вышел на лыжню после того случая. Прошел тренировочный круг, немного нога побаливает, но в целом нормально», – уверил Леонов корреспондента «ТИ-Спорт».