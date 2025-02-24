Владимир Леонов: «Не первый год доказываем, что Казань – спортивная столица»

Владимир Леонов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Проведение Чемпионата России по лыжным гонкам для Казани – большая честь, поскольку ранее подобное соревнование ни разу не проводили в столице Республики Татарстан. Такое мнение на пресс-конференции в «Татар-информе» высказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Это большой старт. Это Чемпионат России. Выше на сегодня ничего нет, кроме подобного соревнования. Для нас очень большая честь, для Татарстана, для Казани. Такая личная, наверное, амбиция, что нам доверили провести такой большой турнир на территории нашей базы в Мирном. Мы постараемся сделать максимум, приложить все усилия для того, чтобы все прошло на самом высоком уровне. Мы не первый год доказываем, что Татарстан и Казань – это очень спортивный регион, Казань – спортивная столица. Но вот Чемпионат России по лыжным гонкам мы проведем впервые. И я уверен, что все будет на самом высоком уровне», – заявил министр спорта.

Ильшат Фардиев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев к этим словам добавил, что после Кубка России, этапы которого также проходили в Мирном, лыжный комплекс будет доработан и станет еще лучше.

«Проведение чемпионата – это очень важная составляющая. Мы все силы свои и организаторские, и материальные, и финансовые ресурсы бросили туда, чтобы абсолютно все было удобно с учетом тех предложений и замечаний со стороны главных судей, а также тренеров, спортсменов и зрителей, которые были на пятом этапе Кубка Российской Федерации. Сейчас уже шлифуем все абсолютно», – сказал он.

Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 1 по 9 марта. Соревнования примет поселок Мирный, где ранее проходил Кубок России по лыжам