Владимир Леонов: «Начну играть в гольф на пенсии»

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

На пресс-конференции перед чемпионатом России по гольфу министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сделал неожиданное заявление: несмотря на активное развитие гольфа в регионе, он сам пока не играет профессионально, но пообещал взяться за клюшки после завершения карьеры на госслужбе.

«Если есть возможность, я бы играл. Но пока тяжело — надо профессионально заниматься. Надеюсь, когда мы с коллегами на пенсию пойдем, будем вместе играть. Пока я не играю совсем. Это шутки, но когда уволюсь — начну играть», — заявил министр.

При этом министр подчеркнул, что гольф в республике ждет «большое будущее». Татарстан уже создал собственную республиканскую школу по гольфу, где сегодня занимаются 220 детей. Леонов отметил, что, хотя гольф уступает по популярности футболу или хоккею, инфраструктура республики позволяет растить чемпионов, и регион намерен догонять более опытные субъекты РФ.

«Важно, что гольф развивается не только у нас, но и в целом в стране. Ассоциация пошла навстречу регионам — и уже второй раз чемпионат России проходит за пределами Москвы и области», — добавил министр, поблагодарив организаторов и партнеров.

На пресс-конференции также присутствовали вице-президент Ассоциации гольфа России Марина Минина, шестикратный чемпион России Владимир Осипов и шестикратный чемпион страны по мини-гольфу Тимур Рамазанов, которые подтвердили высокий уровень подготовки татарстанских спортсменов.

Чемпионат стартует 5 августа и состоит из нескольких раундов. После двух первых раундов, которые пройдут 6 августа, в финал выйдут 60 лучших игроков. Финальный раунд и церемония награждения запланированы на 8 августа.