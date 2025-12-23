Владимир Леонов: «Мы заявлены как столица ЧЕ по водным видам спорта на 2028 год»

Фото: Рамиль Гали, "Татар-Информ"

Министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что Казань рассчитывает принять у себя чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году.

«Мы находимся на постоянной связи и с World Aquatics и European Aquatics, интересуемся их настроениями, планами в отношении Казани. Могу с уверенностью заявить – мы заявлены как столица чемпионата на 2028 год. В следующем году он пройдет в Париже, а затем у нас. Пока это всё контрактные обязательства. Никто ничего не переносил, мы в графике. Будем готовиться к турниру: чтобы провести его, у нас уже всё есть. Прекрасный дворец водных видов спорта наш повидал многое, а спортсмены даже шутят по всему миру, что у нас «самая быстрая вода». Еще бы, сколько мировых рекордов было установлено в наших бассейнах», – цитирует Леонова корреспондент «ТИ-Спорта».

Отметим, что ранее Казань принимала в 2015 году чемпионат мира по водным видам спорта.