Владимир Леонов: «Мы раскрутили бренд Игр БРИКС. Думаю, год назад о них никто не знал»

Владимир Леонов подвел итоги первой половины Игр стран БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Под занавес вчерашнего дня Игр стран БРИКС министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов во Дворце водных видов спорта (ДВВС) пообщался с журналистами, среди которых был корреспондент «Татар-информа». Приводим его речь.

«Ждем рекордов»

«Полностью сертифицированное оборудование для плавания мы привезли только на днях, оно лицензировано международной федерацией. Поэтому уже здесь, в ДВВС, мы точно сможем зафиксировать рекорд. Были у нас подобные прецеденты, когда из-за отсутствия такого оборудования признание мировых рекордов, поставленных в бассейне ДВВС, было задержано.

«Были у нас подобные прецеденты, когда из-за отсутствия такого оборудования признание мировых рекордов, поставленных в бассейне ДВВС, было задержано» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Теперь мы можем как минимум зафиксировать, а потом согласовать с Международной федерацией водных видов спорта. Ждем рекордов, пока их нет, но как минимум очень хорошие результаты показаны на Играх в легкой атлетике, программа которой вчера закончилась.

Там было поставлено несколько рекордов сезона на уровне мира и Европы у прыгунов в высоту – и у женщин, и у мужчин. И это при такой жаре! Значит, их точно вкусно кормят. Мы в республике всегда особо щепетильно относимся к системе питания спортсменов. Сделали для них отдельную линейку, расширили ассортимент, это все халяль, есть чисто татарские блюда.

Каждый вечер мы делаем культурную программу, которая объединяет спортсменов в наше не самое простое время. Все дружат, все хорошо общаются, забыты разные сообщества. Да, они конкуренты и соперники на площадках, но вне соревнований на Играх очень дружеская атмосфера, все это замечают, все это отмечают. Спортсмены днем еще гуляют по городу, но в целом вечером достаточно большой пул артистов у нас работает, развлекательная программа, практически все там присутствуют уже на территории деревни. В общем, достаточно рано уже расходятся спать, чтобы утром разъезжаться на соревнования», – рассказал Леонов.

«Каждый вечер мы делаем культурную программу, которая объединяет спортсменов в наше не самое простое время» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы сильно раскрутили бренд Игр БРИКС»

«Удобно сформирована вся логистика, мы тоже уже на опыте. То есть никто не опаздывает, нигде никаких задержек нет. В принципе мы каждый день утром проводим штаб, где собираем все структуры, которые проводят эти Игры, потому что это не только спортивная составляющая, там большое количество других вопросов и запросов, и мы нигде красных зон не видим, идем в хорошем темпе, никто не расслабляется.

Поначалу был скепсис в отношении посещаемости, некоторые думали, что на Игры придет мало народу, тем более жарко. А сейчас видим стабильные аншлаги, бывает, люди даже опаздывают из-за жесткого трафика, расстраиваются, что не все увидели на соревнованиях. Так что огромное спасибо нашим СМИ за работу. Общая вместимость задействованных на Играх спортивных объектов составляет примерно 130-140 тысяч человек.

С одним из телеканалов мы очень сильно раскрутили бренд Игр стран БРИКС. Я думаю, год назад о них никто не знал. Полгода назад стало что-то слышно, за день до открытия услышали, а сегодня это серьезный конкурентный продукт. Мы партнеры с холдингом «Матч», который еще и чемпионат Европы по футболу сейчас показывает, а он идет параллельно. Так что рейтинги наших видов спорта весьма соизмеримы, может быть, не с самыми популярными матчами, но это факт.

И это здорово, что за короткий срок времени нам вместе удалось раскрутить эти Игры. Конечно, огромное спасибо спортсменам, они все стараются на максималке, показывают достойные результаты. Да, есть один из запросов по поводу неприезда достойных соперников из других стран. Да, сборная России по всем показателям вне конкуренции, а что, не надо было выступать? Вы сами видели сегодня конкуренцию в прыжках в воду среди сильнейших россиян, а они объективно лучшие. Пока это не тот формат. Если мы раскрутим наш бренд, то будут приезжать лучшие спортсмены, нам тоже хочется иметь конкуренцию, а это только первый продукт, он только зарождается. Поэтому я считаю, что пока все нормально», – говорит министр спорта Татарстана.

«Видим отличный турнир, отличный формат, на который приезжают все те, кто хочет приехать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не ставили задачу за месяц до Олимпиады в Париже»

«Мы и не ставили цели за месяц до начала Олимпийских игр в Париже. Зная, что такое спорт и подготовка к плановому старту четырехлетия. Но сегодня в Татарстане, в России, в Казани мы оправдываем то доверие, которое заслужили, начиная с Универсиады 2013 года.

Едут в хорошую компанию, в безопасные условия. Надо, правда, сплюнуть через левое плечо, постучать по дереву – пока все идет хорошо. Есть рабочие моменты, но они не являются какими-то инцидентами. Поэтому я считаю, что идем хорошо, набрали отличный темп, показываем хорошие результаты. Повторюсь, все это в невероятной атмосфере, сегодня, поверьте мне, все это смотрят.

В том числе благодаря вашей журналистской работе. Мы практически не видим негатива, ненужной искры, хотя разговоры вроде бы были, ну что это за Игры БРИКС, это альтернатива. В итоге видим отличный турнир, отличный формат, на который приезжают все те, кто хочет приехать», – отметил Леонов.