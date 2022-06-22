Владимир Леонов: «Будем стараться привозить в Казань максимально титульные чемпионаты»

Владимир Леонов: «Идет дискуссия о том, что сегодня считать чемпионатом мира, если на нем нет стран, которые бы составили прямую конкуренцию в медальном зачете» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«“Рубин” оказался самым пострадавшим клубом из всех команд, которые играли в прошлом сезоне»

Не можем не спросить про вылет «Рубина» в ФНЛ. Считаете это катастрофой? Как быстро вернется «Рубин» в Премьер-лигу?

Скорее, «Рубин» влетел в ФНЛ, а не вылетел из РПЛ. Это две разные лиги, с разным набором команд, с разными правилами игры. Мне, конечно, в первую очередь жаль как болельщику. Мы привыкли, что «Рубин» хорошо играет, особенно в последнее время, в последние десятилетия.

Наверное, не только, как болельщику, но и человеку, который в прошлом был директором «Рубина»?

И это тоже. У меня немножко другая была миссия в клубе, я был больше кризисный менеджер. Но я все-таки люблю футбол. Конечно, и другие виды спорта обожаю, но футбол есть футбол, на него всегда обращено больше внимания. На нем больше концентрация, как хорошая, так и не очень.

«Рубин» нас радовал. В предыдущие сезоны мы видели некое его восстановление, где-то даже преображение. Много было надежд, связанных с возвращением в клуб Рустема Сайманова как генерального менеджера, с перезагрузкой при новом тренере Леониде Слуцком, который приехал к нам из зарубежного чемпионата. Надо отдать ему должное, что он помимо тренерской составляющей очень открытый, медийный человек. Сейчас, когда мы вылетели из Премьер-лиги, об этом говорят уже «в кавычках», что он блогер и прочее. Но я считаю, что нельзя меняться, наоборот, эту сторону нужно не забывать, а другую, профессиональную, наверное, нужно подтянуть.

«Надо отдать Слуцкому должное, что он помимо тренерской составляющей очень открытый, медийный человек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конечно, очень неприятно, что мы оказались в такой кризисной ситуации и довели этот турнир до такого финального момента, когда в ходе последнего матча нужно было кровь из носа одерживать победу либо играть вничью. Но, увы, проиграли. Если бы мы попали в стыковые встречи, то еще можно было бы посмотреть, как дело сложится дальше, потому что команда, которой мы проиграли в стыке, тоже вылетела, проиграв «Оренбургу». Но случилось как случилось. Сейчас уже можно говорить об этом только постфактум. Наверное, руководству клуба, менеджменту, тренерскому штабу, главному тренеру нужно сделать выводы, чтобы таких сложностей в перспективе не было.

Понятная ситуация – в клубе сделали упор на легионеров, это был боевой состав. Данное обстоятельство обсуждалось и на заседании исполкома российской Премьер-лиги. Неоднократно говорилось о том, что в результате «Рубин» оказался самым пострадавшим клубом из всех команд, которые играли в прошлом сезоне. Но, наверное, не менее пострадал и «Краснодар».

Не было нужного резерва, либо не подготовили этот резерв, который мог бы быть. Не оказалось «скамейки» локальных игроков, среди которых могли быть и наши ребята, выступающие во второй команде, воспитывающиеся в академии. Были такие случаи в истории «Рубина», когда он сохранял место в РПЛ именно благодаря воспитанникам своей школы. Есть проблемы и в работе с болельщиками. Мне кажется, что клубу нужно ее подтянуть. Мы, со своей стороны, в отличных отношениях с ребятами, с руководством клуба. Я всегда им говорил, что мы всегда готовы пойти навстречу, оказать содействие, помочь в меру сил и возможностей.

«Звучат заявления о том, что многие ребята, особенно легионеры, все-таки покинут клуб. Но, в то же время уже подписан ряд новых игроков» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Вылет в другую лигу – это факт, и уже скоро у команды начинаются сборы. Сейчас иногда звучат заявления о том, что многие ребята, особенно легионеры, все-таки покинут клуб. Но в то же время уже подписан ряд новых игроков. Есть ряд ребят, которые играют у нас во второй команде. Сейчас будет формироваться новый состав команды. Мы договорились, что площадка не меняется, продолжим играть на «Ак Барс Арене».

Будем ставить самые амбициозные задачи для того, чтобы через год вернуться в высший дивизион, в Российскую Премьер-Лигу. Нужно перезагрузиться, сделать правильные выводы, потратить этот сезон на взаимодействие внутри клуба и с резервом, организовать работу с болельщиками. Клуб должен привести нас к удаче в будущем сезоне, к возвращению к тем высотам, к которым мы уже приучили болельщиков. «Рубин» становился чемпионом страны, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сейчас, конечно, не лучшие времена, но мы остаемся вместе с клубом, будем ему помогать, болеть за него и двигаться вперед.

«Что касается “Ак Барса”, то в этом сезоне у нас был один из лучших составов»

И «Ак Барс», к сожалению, показал не самые лучшие результаты, вылетел из плей-офф в первом раунде. Что будет дальше с клубом?

У меня сложились хорошие отношения и с руководством клуба, и с предыдущим тренерским штабом, с менеджментом. И с Наилем Магановым мы постоянно разговариваем на эту тему. Он ведь не только президент клуба, он еще и президент Федерации хоккея республики. Развитию хоккея, его инфраструктуры, качества игры уделяется много времени, потому что у нас не одна команда в республике. Практически во всех крупных городах есть профессиональные и полупрофессиональные хоккейные команды. У нас в республике одна из наиболее высоких в стране вовлеченность в хоккей. По развитию инфраструктуры мы сегодня в лидерах. У нас огромное количество крытых ледовых арен, именно крытых, что обусловлено сезонностью нашей страны.

«Наиль Маганов ведь не только президент клуба, он еще и президент Федерации хоккея республики» Фото: © «Татар-информ»

Их количество растет. В этом году мы введем в строй арену еще в одном сельском районе. Что касается «Ак Барса», то в этом сезоне у нас был один из лучших составов. Это признают профессионалы и болельщики со стажем. Команда могла решать серьезные задачи. Неплохая была регулярка. Но мы попали на не очень удобного для нас соперника. Чуть-чуть «посыпались». Все же настроение у всех легионеров было немножко не то. Так получилось. Я это публично говорю, это не секрет. Пришлось лично вмешиваться в ситуацию. Мы проводили конференц-коллы непосредственно с родителями, с родственниками ребят, игравших в «Ак Барсе». На момент начала плей-офф мы вопросы в принципе сняли. Все ребята остались, никто не уехал. Насколько они в итоге помогли или не помогли клубу, это уже теперь история. Случилось как случилось. Я, несмотря ни на что, очень хорошо отношусь к главному тренеру, и как к спортсмену, и как к наставнику. Я считаю, что он еще должен показать себя. Чуть-чуть ему где-то не хватало, поэтому было принято решение о некоей перезагрузке, о смене тренерского штаба. На эту должность был приглашен Олег Знарок. С ним подписан контракт. Сейчас идет обновление команды. Подписан ряд титулованных, громких имен: Радулов, Шипачев, Войнов. Но при этом в «Ак Барсе», в системе наших хоккейных клубов играет очень много наших воспитанников. Некоторые после того, как поиграли в других клубах, в этом сезоне, насколько я знаю, вернутся в «Ак Барс». Вратарская линия у нас полностью из Татарстана. Это наши ребята, с которыми я тоже дружу, – Петров, Бурмистров. Есть плеяда ребят, которым еще чуть-чуть нужно время, и, мне кажется, на них можно будет уже делать ставку. Насчет легионеров, наверное, сейчас говорить не очень актуально. Если говорить об этих двух клубах и в целом о российском спорте, то сейчас как раз есть все возможности для самореализации именно российских спортсменов. Есть возможность вернуться в страну из других клубов. С нашей стороны это возможность посмотреть в сторону молодых спортсменов, дать им шансы.

Когда мы говорим о командных видах спорта, особенно о футболе, хоккее, баскетболе, волейболе, то там очень сильная конкуренция. Все, конечно, зависит непосредственно от задач, которые есть у клуба. А любому клубу всегда нужна победа. Победа приносит дополнительный доход, участие в международных соревнованиях. Это возможность проявить себя и для легионеров. Они находятся на виду. Поэтому, на мой взгляд, та ситуация, которая сложилась в стране, это как раз большая возможность для роста российских спортсменов. А они у нас есть.

«Подписан ряд титулованных, громких имен. Но при этом в «Ак Барсе», в системе наших хоккейных клубов играет очень много наших воспитанников» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нет худа без добра. Много лет негодовали: почему берете легионеров, почему не развиваете своих? И то, о чем много лет говорили, сейчас сбывается.

Да. Вы помните, какая была дискуссия по поводу лимита на иностранных игроков, в том числе в футболе, хоккее, волейболе, баскетболе. Везде эта проблема обсуждалась. Лимит вводился дифференцировано: на локальные чемпионаты – один, на международные соревнования – другое количество. Сейчас все это нивелировано. И мы работаем в рамках спортивного российского пространства. Основной упор будет на российских игроков.

Мы живы не только хоккеем и футболом. Есть и волейбол, и баскетбол. У УНИКСа был очень хороший сезон. Если бы не отъезд легионеров, мы могли бы побороться за финал в Единой лиге ВТБ. Могли бы побороться и в Евролиге, если бы нас не лишили такого права. Ряд вернувшихся игроков принесли пользу команде – в результате мы стали бронзовыми призерами Единой лиги. В волейболе то же самое, там чуть меньше было легионеров, но они доиграли до конца. Да, был неприятный матч за выход в финал, в котором мы вроде должны были победить «Локомотив». Но спорт есть спорт. Бывают такие осечки. Проиграли. Этот матч был, наверное, одним из лучших матчей для «Локомотива», одним из худших для «Зенита». Но в итоге в матче за третье место мы выиграли. Ребята принесли пользу. Но, на мой взгляд, в следующие сезоны легионеров будет становиться меньше.

«Если кто-то хочет выступать за Татарстан, мы открыты. Но сами уговаривать не будем»

Вы упомянули о том, что нам надо возвращать спортсменов. Наверное, в том числе и в республику. В разное время в Татарстане обсуждалась тема возвращения к нам Алины Загитовой, Камилы Валиевой. Что-то делается в этом направлении?

Этот вопрос нам задавали очень часто. Почему, мол, такие девчонки-красавицы с татарскими корнями, с татарскими именами выступают за другие регионы? Позиция не только моя, позиция нашего руководства: если кто-то хочет выступать за Татарстан, мы открыты. Но сами уговаривать никого не будем. Это совершенно бессмысленно. В таких видах спорта, как художественная гимнастика и фигурное катание, центры развития расположены в Москве. Нужно, чтобы человек постоянно находился там, постоянно тренировался, постоянно выступал. Поэтому решение о том, где заниматься, принимают ведь даже не сами девчонки, тем более в таком юном возрасте. Решение принимают родители, которые в основном тоже переезжают вместе с детьми.

«Речь о наших спортсменках. Да, они переехали в Москву, выступают за Москву. Но мы болеем за них как за своих» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Девчонки здесь начинали совсем юными. Они были перспективными, но никто не знал, что они станут олимпийскими чемпионками. Подписывать контракт с 5-6-летними девочками? Мне кажется, это не про нас. Если же кто-то хочет вернуться в Татарстан или просто выступать за Татарстан, то мы готовы к переговорам. Контракт – это ведь тоже издержки, это некие обязательства, которые мы должны будем нести перед спортсменом.

У нас сейчас очень неплохие девочки выявились в фигурном катании, очень много времени проводят на сборах, но выступают за Татарстан. Будем смотреть на них в динамике. С нашими чемпионками мы в отличных отношениях. Вы знаете, что и Алину мы здесь принимали по итогам предыдущей Олимпиады. И Камила была здесь недавно с мамой, после последних, таких сложных для нее соревнований. Непросто девчонке было… До сих пор идут разбирательства, ее даже не наградили в рамках Олимпиады за командные соревнования. На эмоциях она плохо выступила в индивидуальных соревнованиях. Хотя я считаю, что она просто фантастически талантливая девчонка. Сам занимался фигурным катанием, знаю, что это такое, как это все происходит. Какая должна быть сила воли, какая трудоспособность и, конечно, талант. Я считаю, что Камила – это одна из самых талантливых девчонок в фигурном катании. Понятно, что есть и другие потрясающие девчонки, особенно выступающие в индивидуальных соревнованиях, которые забирают практически весь пьедестал. Но сейчас речь о наших спортсменках. Да, они переехали в Москву, выступают за Москву. Но мы болеем за них как за своих.

«Сейчас ситуация совсем из ряда вон выходящая, отменили все турниры»

Татарстан в последние годы был регионом, где проходит много спортивных событий как российского, так и международного уровня. Но, к сожалению, все поменялось.

Вмиг.

В связи с последними событиями – как министерство пересматривает свою роль в мировой, российской спортивной жизни?

Это очень актуальный и злободневный вопрос. В том или ином виде мы практически еженедельно обсуждаем его на различных платформах, мероприятиях, совещаниях. Все озабочены тем, что делать. Мы ведь даже форум проводили: «Россия – спортивная держава». Мы уже приучили и население, и сами в последние 10-15 лет привыкли к тому, что в республике проводится очень много международных спортивных мероприятий. Наши спортсмены участвовали во всех турнирах, мы всегда за кого-то болели. Да, начали нас немножко поджимать с флагами, гимном, но даже это мы смогли принять, потому что все равно много выигрываем. Но сейчас ситуация совсем из ряда вон выходящая, отменили все турниры. Не только в Татарстане, вообще в стране. Мы держим позиции, пока отменили повестку только этого года. Но никто не знает, что будет дальше.

«Отменили все турниры. Мы держим позиции, пока отменили повестку только этого года. Но никто не знает, что будет дальше» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На 2023 год у нас планировался Суперкубок УЕФА. По нему пока есть только какие-то информационные вбросы. Официальных заявлений о том, что его отменили или перенесли, пока нет. Он стоит в нашем календаре. На 2024 год у нас тоже запланировано много мероприятий. Среди титульных – Объединенный чемпионат Европы по водным видам спорта. В 2025 году планировали еще раз провести чемпионат мира по водным видам спорта. У нас ежегодно большие соревнования.

Этот год начался с брифинга в Кабинете Министров, на котором я докладывал о том, что в текущем году мы проведем в Казани более десяти крупных международных турниров. К сожалению, все отменилось, что-то перенеслось. Отменилась Специальная Олимпиада, которую мы переносили из-за пандемии. Мы должны были провести ее впервые в истории как советского, так и российского спорта.

Что в результате будет проходить? Пройдет много различных чемпионатов России. Весной мы провели чемпионаты России по синхронному плаванию, по плаванию, по прыжкам в воду, по стендовой стрельбе, по спортивной гимнастике, сейчас будет чемпионат России по триатлону. Мы будем стараться привозить в Казань максимально титульные чемпионаты и первенства страны, чтобы здесь встречались лучшие из лучших спортсменов. Вместе с Минспорта России, вместе с федерациями мы придумали еще один турнир под названием «Игры Дружбы». Он включит три серии. Летом, конец июля – начало августа, потом – октябрь и декабрь. Три вида спорта: плавание, синхронное плавание и прыжки в воду. Это будут большие кубки с призовым фондом и с открытой заявкой. То есть мы приглашаем на турнир всех, кто пожелает участвовать в этих соревнованиях, в том числе и иностранных спортсменов. Заявки открыты до 10 июля. Пока рано что-то предугадывать, посмотрим. В принципе, это пока первый турнир в стране, который делается в таком режиме, в таком регламенте. Мы – первопроходцы, и это не лукавство, потому что пока еще такого мероприятия никто не проводил. Посмотрим, как все сработает. Турнир станет, наверное, все же экспериментом. Что-то подобное мы планируем сделать в дзюдо – в конце лета либо в сентябре.

«Что в результате будет проходить? Пройдет много различных чемпионатов России» Фото: © «Татар-информ»

Мы хотели проводить в Казани и подписали контракт на турнир Большого шлема. Он проходил в «Татнефть-Арене» с максимальным представительством лучших российских спортсменов в разных весовых категориях, предполагал открытую заявку. Переговоры показывают, что иностранным атлетам интересна конкуренция. Сегодня чемпионаты мира по фигурному катанию, по гимнастике состоялись, но их нельзя называть чемпионатами мира, если только ставить звездочку и писать: «без России и без Белоруссии». Нас лишили права участия на них. Поэтому идет дискуссия о том, что сегодня считать чемпионатом мира, если на нем нет стран, которые бы составили прямую конкуренцию в медальном зачете. Так что мы видим интерес со стороны спортсменов, тренерских штабов, желающих приехать к нам и окунуться в конкурентную среду. Будем смотреть в динамике, будем двигаться дальше.

Идет разговор о том, что надо разворачиваться в сторону ШОС, БРИКС. В принципе, мы и так по этим направлениям работаем. В прошлом году мы впервые провели Игры стран СНГ. Они проходят раз в два года, через год их должна принять Белоруссия. Вначале мы предложили провести их заново у нас в нынешнем году, но есть некие спортивные принципы, поэтому решили в этом году не делать. Будет в следующем году в Белоруссии. По упомянутым мной турнирам направляются заявки в страны БРИКС, ШОС. Мы сейчас плотно работаем со Средней Азией.

В разных государствах разный подход к формированию спортивной повестки. Во многих странах, в том числе в небольших европейских, спортсмены не входят в какие-то федерации. У них клубная система. В этом случае мы приглашаем не страну, а просто клуб. У них есть клубы по водным видам спорта вроде нашего «Синтеза». «Синтез» – это клуб. И ряд спортсменов, среди которых ватерполисты, прыгуны и пловцы, тоже состоят в клубах. У нас еще есть министерство, центры спортивной подготовки, то есть спортсмены входят в какую-то систему. А там они числятся только в клубе. Понятно, что они граждане той или иной страны, но в целом правами на них обладают только клубы. То есть они, в принципе, могут приехать к нам, никто им запретить не может. Посмотрим, как это будет работать, пока мы проходим первые шаги по этому льду.



«Месяц-полтора было сложно, потом объекты вырулили»

Как изменившаяся обстановка влияет на работу наших спортивных комплексов, сооружений? Они же должны зарабатывать, их должны посещать люди.

У нас в республике сейчас более 11,5 тыс. спортивных сооружений. Наверное, самая масштабная программа по возведению дорогих не только с точки зрения строительства, но и последующего содержания объектов реализовалась в рамках подготовки к Универсиаде. Тогда мы построили 32 объекта, в том числе Деревню Универсиады. При формировании данной программы она была включена в федеральную программу «Наследие». Каждый объект мы так «сажали» с геолокационной точки зрения, чтобы у него после соревнований был хозяин. В результате большинство объектов были переданы на баланс наших высших учебных заведений. Сегодня у каждого вуза, и я сейчас говорю не только про Университет спорта, есть свой профессиональный спортобъект, который можно использовать как для занятий физкультурой, так и для проведения соревнований. В некоторых из них можно проводить даже международные турниры. Все объекты загружены, во-первых, студентами, во-вторых, учащимися спортивных школ, плюс еще они оказывают платные услуги. Это тоже совершенно нормально. У каждого хозяйствующего субъекта есть определенное госзадание. Ряд объектов находится на балансе муниципалитетов.

Мы каждый год прирастаем инфраструктурой, не останавливаемся на достигнутом. Да, экономическая ситуация нас немного притормозила в плане реализации заявленных крупных проектов. Но проектная работа по ним продолжается. Среди них два больших объекта – Центр хайдайвинга и многофункциональная арена на 12-15 тысяч зрителей. Пока просто мы не знаем, как будет складываться экономическая ситуация. Что по одному, что по другому объекту – они, наверное, должны строиться в рамках государственно-частного партнерства. Нам все равно нужно выйти на рынок, найти там партнера, который бы мог войти в проект на коммерческой основе. Но пока этими вопросами заниматься не совсем актуально.

«В прошлом году мы запустили программу строительства футбольных манежей. Уже построено пять, в этом году появятся еще семь» Фото: president.tatarstan.ru

В прошлом году мы запустили программу строительства футбольных манежей. Уже построено пять манежей, в этом году появятся еще семь. В рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» строится новая ледовая арена в Алексеевском районе. По 11 объектам ведутся проектные работы. Ряд из них мы разместили в крупных жилых застройках Казани: в ЖК «Весна» и «Салават Купере». Проектируются объекты в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске. Места определены, сейчас мы закончим разработку проектно-сметной документации и будем смотреть на то, как будет развиваться экономика. В любом случае по ряду проектов мы будем двигаться вперед.

В функционирующих спортивных объектах не было сильных провалов даже в период пандемии. Да, месяц-полтора было сложно, потом объекты вырулили. После карантина мы тогда одними из первых в стране открыли все спортшколы. Сейчас мы не видим динамики падения их посещаемости. Если совсем уж откровенно, то на период международных соревнований мы были вынуждены останавливать работу спортсекций. Сегодня же спортобъекту даже выгоднее ничего не менять в расписании, потому что люди к нему привыкли. Объекты справляются. По крайней мере, от них нет запросов к нам в связи с тем, что появились какие-то экономические сложности.

Мы плотно работаем с вузами. Мы только что подводили итоги ежегодной студенческой Спартакиады, в которой на базе спортивных объектов участвуют около 8 тысяч студентов. Соревнования проходят как по индивидуальным, так и по игровым видам спорта. В республике работают 9 студенческих лиг по 7 видам спорта. Так что студенческий спорт живет полноценной жизнью.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»