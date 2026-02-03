Владимир Леонов: «Большая честь, что Казань открыла новый сезон Российского падел-тура»

Фото: padelrus.ru

Впервые в истории этап элитной национальной серии турниров по паделу прошел в Татарстане.

С 29 января по 1 февраля состоялся турнир «Огни Казани», который стал первым этапом РПТ (российский падел-тур) сезона-2026. В турнире приняли участие 104 игрока из семи стран. Помимо российских паделистов в столицу Татарстана прилетели спортсмены из Испании, Аргентины, Грузии, Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

Главными хэдлайнерами «Огней Казани» помимо сильнейших российских игроков стали иностранные спортсмены из топ-100 мирового рейтинга FIP. Финалистка Чемпионата мира по паделу в составе сборной Аргентины Хульета Бидаоррия, занимающая 37-ю строчку, заявилась на турнир в паре с Заремой Мехтиевой. 41-я ракетка мира, испанка Марта Талаван снова выступила в паре с Екатериной Никитиной, вместе с которой они играли на международном турнире «Москва 2025». А 54-й номер женского рейтинга FIP Лаура Лухан сыграла вместе с Илоангой Ершовой.

В мужской сетке стоит выделить двух аргентинских игроков. Кристиан Гутьеррес является частым гостем нашей страны – в прошлогоднем сезоне он выиграл два этапа РПТ в паре с Александром Халанским и дошел до финала на «Москве 2025». На сей раз в Казани он встал в пару с 19-летним Яном Хохловым. 58-я ракетка мира Хуан Крус Беллуати так нередко заглядывает в нашу страну, но неизменно играет в связке россиянином Никитой Хрычевым. Можно также отметить, что в мужском турнире приняли участие сразу три пары игроков из Татарстана.

Фаворитами женского турнира справедливо считались россиянки Вилена Петрова и Влада Кутузова. Являясь первыми ракетками страны, они доминировали в туре весь прошлый сезон, попутно собрав «золотой дубль» из Чемпионата и Кубка России. В этот раз они также оправдали надежды своих болельщиков, забрав титул победителей «Огней Казани», по пути обыграв пары Талаван/Никитина и Бидаоррия/Мехтиева.

«Для нас большая честь, что Казань открыла новый сезон Российского падел-тура. Турнир «Огни Казани» подтвердил статус Татарстана как одного из центров развития этого динамичного вида спорта. Мы рады были видеть на наших кортах сильнейших российских спортсменов и мировых звезд падела. Убежден, что победы наших участников и зрелищные матчи вдохновят многих жителей республики. Этот турнир – отличный старт, и мы приложим все усилия, чтобы этап РПТ в Казани стал ежегодным и привлекал еще больше участников и болельщиков», – сказал министр спорта РТ Владимир Леонов.