Владимир Леонов анонсировал проведение в Казани двух новых международных турниров

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о подготовке к Играм БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 23 июня.

«Параллельно с проведением «Игр будущего» мы думаем о будущем (смеется). Уже через четыре месяца, в июне, мы примем Игры БРИКС – на сегодняшний день это 30 видов спорта. При этом, мы активно работаем не только со странами БРИКС, но и с рядом других стран, куда мы отправили приглашения. На сегодняшний день имеются уже 35 стран, которые находятся в нашей базе коммуникаций и на которых есть примерная гарантия, что они приедут в Казань.

В рамках этого турнира мы проведем форум всех министров спорта стран БРИКС. Также ожидается большая культурная программа, поскольку закрытие турнира (23 июня) совпадает с нашим национальным праздником «Сабантуй».

Что касается спортсменов, то будем надеяться, что к нам съедутся не только юниоры, но и первые номера, для которых Игры БРИКС станут подготовкой перед Олимпийским Играми – 2024 в Париже», – сказал Леонов.

Кроме того, министр спорта Татарстана рассказал о двух новых турнирах, которые могут пройти в Казани в следующем году.

«Мы приняли решение, что в следующем году в Казани мы примем фестиваль этноспорта. Это интересное движение, возглавляемое Билалом Эрдоганом. Соревнования проходят ежегодно. В этом году они пройдут в Анталии, в следующем году – в Казани. Сейчас думаем, как его провести, оформить и возможно как-то связать к нашими национальными праздниками.

Также обсуждается возможность проведения в Казани в 2025-м году первых в истории Юношеских Исламских игр. Такой турнир никогда не проводился. Мы выступили с такой инициативой в штаб квартиру ОИС (Организация исламского сотрудничества). Мы подтвердили, что им это интересно, получили разрешение на проработку этого вопроса и уже буквально после окончания «Игр будущего» начнем собирать этот новый «продукт», – подчеркнул Леонов.

Напомним, первый в истории Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» продлится в Казани до 3-го марта.