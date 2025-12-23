Владимир Леонов: «3,4% от общего бюджета РТ проинвестировано в спорт за 2025 год»

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» подвел итоги уходящего 2025 года, а также рассказал, какие инвестиции из общего бюджета региона отправляются в спорт.

«За 2025 год мы существенно выросли в инвестициях, больше чем на 8 млрд рублей. На спорт в нашей республике тратится 3,4% от общего бюджета. Это считается достаточно большим показателем, потому что, как правило, в остальных регионах этот процент колеблется на уровне 2,3-2,4%. Траты на спорт в Татарстане внушительные, но это оправдывает себя. На сегодняшний день уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составляет 72,5%. То есть единовременно в спортивных сооружениях может заниматься более 331 тысячи человек. Подобными масштабами не может похвастаться практически ни один другой регион России. Мы оправдываем звание спортивной столицы страны не словами, а на деле», – заявил Леонов.

В 2025 году в Татарстане было проведено 70 крупных спортивных событий. Среди титульных оказались чемпионат России по лыжам и чемпионат России по легкой атлетике.