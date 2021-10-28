Владимир Кудряшев: «Строительные компании готовы перейти к использованию BIM-технологий»

Все крупные строительные компании Татарстана, работающие на строительстве и реконструкции объектов с бюджетным финансированием, с 1 января 2022 года перейдут на использование технологий информационного моделирования (BIM-технологий). Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев на брифинге, посвященном внедрению BIM-технологий.

«У нас строительных компаний примерно 400, из них крупных — 15%. Все крупные подрядные организации, которые работают в качестве генподрядчиков на наших бюджетных объектах, будут готовы к началу 2022 года перейти к использованию технологий информационного моделирования, так как без этого не смогут работать», — отметил Кудряшев.

По информации пресс-службы Минстроя Татарстана, все контракты, заключенные начиная с 1 января 2022 года на строительство и реконструкцию объектов с бюджетным финансированием, должны реализовываться с применением BIM-технологий.

Информационное моделирование зданий (BIM) — это процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей. С помощью этой технологии специалисты по архитектуре и строительству могут еще эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры. Развитие BIM-технологий — направление, обозначенное в поручениях Президента России Владимира Путина.