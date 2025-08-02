Владимир Крикунов возглавил ХК «Сочи»

Фото: ak-bars.ru

Бывший наставник казанского «Ак Барса», нижнекамского «Нефтехимика», московского «Динамо» и других команд КХЛ Владимир Крикунов стал новым главным тренером ХК «Сочи». Об этом южный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Также стали известны помощники Крикунова.

Старшим тренером стал Дмитрий Михайлов, ассистенты главного тренера – Андрей Миронов, Евгений Шалдыбин, Антон Буханко, Максим Рыбин (тренер по развитию), Андрей Царёв (тренер вратарей), Андрей Полещук (тренер по физподготовке) и Егор Варнавский (видеотренер).

Напомним, ранее «Сочи» решил уволить весь тренерский штаб во главе с Вячеславом Козловым через полтора месяца после назначения. Козлов не провел ни одного матча во главе «Сочи».