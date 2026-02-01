news_header_top
Владимир Крикунов: «Сборная России была бы главным фаворитом Олимпийских игр»

Владимир Крикунов: «Сборная России была бы главным фаворитом Олимпийских игр»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что российская национальная команда была бы главным фаворитом Олимпийских игр. Его слова приводит «Чемпионат».

Он отметил, что у сборной отличные вратари в НХЛ, и их не один и не два. Крикунов согласился с мнением Романа Ротенберга о том, что российская сборная – лучшая в истории хоккея, если рассматривать совокупность результатов СССР и России.

По его словам, хотя Канада опередила Россию по числу медалей, канадцы понимают, что им важно играть со сборной России, поскольку матчи этих команд вызывают наибольший интерес. Крикунов подчеркнул, что самый большой ажиотаж всегда наблюдается на финалах Россия – Канада.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии, в Милане и Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 11 февраля.

