На главную ТИ-Спорт 12 января 2026 13:11

Владимир Крикунов оценил дебютную шайбу Кузнецова за «Салават Юлаев»

Экс главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов оценил дебютный гол Евгения Кузнецова в матче с «Барысом» (3:1).

«Рад, что Женя забил первый гол за «Салават Юлаев». Он мастер, не просто так человек много лет отыграл в НХЛ. В «Металлурге» его проблемы, судя по всему, не были связаны с игрой. Если Кузнецов захочет играть, то у него в Уфе всё будет нормально. Его проблемы не связаны с игрой», – цитирует Крикунова «Metaratings.ru».

Нынешний сезон в КХЛ Евгений Кузнецов начинал в составе «Металлурга». В конце 2025 года форвард присоединился к «Салавату Юлаеву».

