Владимир Крикунов объяснил, чего не хватило «Ак Барсу» в первом матче финала с «Локомотивом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3:1). Свой последний матч в полуфинале казанцы сыграли 3 мая.

«Видимо, «Ак Барсу» не хватило игрового ритма. У них была большая пауза, которая им помешала. Хотя старт матча вроде был равным, но после «Ак Барс» немного отступил. «Локомотив» же продолжил свою победную серию — четвертый матч подряд. Ярославль сейчас в хорошем физическом и моральном состоянии», — сказал Крикунов.