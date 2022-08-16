Владимир Крикунов: «Будет странно, если «Ак Барс» не выиграет Кубок Гагарина»

Бывший тренер сборной России, московского «Динамо» и «Ак Барса» Владимир Крикунов высоко оценил нынешний состав казанского клуба.

«Все условия для победы в чемпионате у «Ак Барса» есть: это и состав, и главный тренер. Оборона у них нормальная, нападение будет отличным, да и молодежь уже заматерела. Будет странно, если «Ак Барс» не выиграет Кубок Гагарина. Команду еще усилил Радулов, он очень талантливый игрок», — цитирует Крикунова портал Legalbet.

Крикунов тренировал «Ак Барс» в 1999-2001, 2011-2012, еще больше уроженец Кирово-Чепецка поработал в Нижнекамске с «Нефтехимиком» - 2001-2004, 2008-2011, 2013 и в 2014-2016 гг.

В прошлом сезоне 72-летний специалист возглавлял рижское «Динамо», которое в феврале вышло из чемпионата КХЛ и в новом сезоне будет играть дома в чемпионате Латвии.