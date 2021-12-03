Владимир Кириенко может возглавить VK

Новым генеральным директором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Сын первого замруководителя Администрации Президента РФ сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 года.

В «Ростелекоме» отказались комментировать данную информацию. Представитель VK также отметил, что они «не комментируют слухи».

Владимир Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома» в сентябре 2016 года и отвечал за цифровую трансформацию, развитие сети дата-центров, запуск мультимедийной платформы Wink.