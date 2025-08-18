Владимир Ивич может возглавить «Спартак» вместо Деяна Станковича

Фото: fckrasnodar.ru

«Спартак» продолжает активный поиск нового главного тренера, а спортивный директор команды Фрэнсис Кахигао контактирует с иностранными специалистами через агентов по поводу работы с «красно-белыми». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ничья с «Зенитом» (2:2) не повлияла на процесс поиска нового специалиста на случай возможного ухода Деяна Станковича. В данный момент главным претендентом на пост главного тренера «красно-белых» является Владимир Ивич, ранее возглавлявший «Краснодар». Однако руководство клуба смущает несколько нюансов вокруг этого тренера, сообщает источник.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Спартак» в пяти турах победил махачкалинское «Динамо» (1:0), проиграл «Балтике» (0:3) и «Локомотиву» (2:4), а также сыграл вничью с «Акроном» (1:1) и «Зенитом». В данный момент «красно-белые» идут на 13-м месте в таблице.

Владимир Ивич возглавлял «Краснодар» с 2023 по 2024 год. С «быками» он становился финалистом Кубка России.