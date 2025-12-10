Владимир Гомельский: «УНИКС мог бы претендовать на победу, выступай он в Евролиге»

Фото: unics.ru

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский в своих социальных сетях порассуждал на предмет того, насколько были бы успешные российские клубы, если бы они выступали на международной арене.

«В Лиге чемпионов ФИБА играют команды, которые в прошлом сезоне занимали места в середине таблиц. Причина – Лига чемпионов является третьим турниром Европы для клубных команд. Чемпионы и сильнейшие клубы участвуют в Евролиге, призёры и команды, занявшие в сильнейших чемпионатах (Испания, Германия, Франция, Италия, Греция) четвёртые и пятые места, – в Еврокубке. А дальше идут команды, которые получают приглашение играть в Лиге чемпионов.

Если бы российские клубы принимали участие в евротурнирах, то в Евролиге бы выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС; в Еврокубке – «Локо», «Уралмаш» и «Парма»; в Лиге чемпионов — МБА-МАИ, «Пари Нижний Новгород» и «Енисей». Думаю, что во всех трёх турнирах наши клубы могли бы претендовать на победы», — написал Гомельский.

Российский клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.