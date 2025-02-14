Владимир Гомельский рассказал о причинах поражения УНИКСа «Зениту»

Фото: unics.ru

Баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский рассказал о причинах поражения УНИКСа от «Зенита» (83:92).

Эксперт сразу отметил, что матч не был простым для «сине-бело-голубых». Казанцы во второй четверти поменяли систему защиты и вышли вперед. Также Гомельский отметил их преимущество в 10 очков, за которое позже пришлось расплатиться.

«Из-за перебора персональных замечаний не доиграли сразу три игрока. Начиная с середины третьей четверти и до финального свистка у «Зенита» блестяще действовали Бэйкон и Швед. Просто здорово! Процент реализации трехочковых бросков у «Зенита» выше, подборов больше. В общем, такая энергетически затратная игра в обороне УНИКС подвела. В конечном итоге это поражение оказалось, ну, что ли, результатом того, что лидирующие игроки выбыли с площадки», – сказал Владимир Гомельский в своем телеграм-канале.

После поражения от «Зенита» УНИКС потерял лидирующую позицию в таблице Единой лиги ВТБ. Сейчас первое место занимает ЦСКА. В следующем матче команда Велимира Перасовича сыграет с «армейцами» в Москве. Матч состоится 1 марта в 13:30 по мск.