Владимир Дядюн может перейти в «Факел» и сыграть с «Рубином» на сборах в Турции

Экс-нападающий «Рубина» Владимир Дядюн сейчас тренируется с воронежским «Факелом», который на сборах в Турции сыграет с казанской командой, сообщает «Матч ТВ».

33-летний нападающий из-за разрыва крестообразных связок долгое время был без практики и сейчас находится на завершающей стадии восстановления, поэтому первое время будет тренироваться по индивидуальной программе.

Дядюн провел в составе «Рубина» 94 матча, в которых отметился тринадцатью голами. Также он выступал в «Ростове», «Томи», «Спартаке» из Нальчика, «Балтике» и «Химках».

В составе казанского клуба нападающий стал обладателем Кубка России.