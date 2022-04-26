Владимир Дейнекин: За год Татарстан получает 7 млрд рублей от деятельности садоводов

За год Татарстан получает 7 млрд рублей от деятельности садоводов. Об этом заявил председатель правления Союза садоводов РТ, член президиума Союза садоводов России Владимир Дейнекин.

«Государство помогает садоводам, и оно в среднем в год выделяет около 700 млн рублей. А садоводы в ответ что-то делают? Мы посчитали, что если семья садоводов за счет своей деятельности в копилку государства бросает за сезон 20 тыс. рублей, а это очень заниженные цифры, то есть это урожай, стройматериалы, удобрения, получается, что за год в Татарстане от садоводов получают 7 млрд рублей», – сказал спикер.

По словам Дейнекина, садоводы нуждаются в хорошем посадочном материале, современных удобрениях, новых технологиях ведения хозяйства, в том числе органического направления.

«Именно в этом пространстве мы стараемся ориентировать садоводов. Поэтому у нас создано хозяйствующее предприятие. Оно будет производить удобрения, которые мы проверим в специальных институтах, а также посадочный материал», – отметил он.

Спикер также рассказал об опыте Башкортостана по поддержке садоводства. «Руководитель этой республики сообщил, что они восстанавливают небольшие киоски, прилавки в местах скопления людей, чтобы бабушки и дедушки, у которых будут излишки продукции, могли на законных основаниях их продавать. Может, и нам разрешить такую мелкую торговлю?» – предложил Дейнекин.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов ответил, что по законодательству на землях сельскохозяйственного назначения фермерам разрешено строить объекты торговли. «Давайте по отношению к садоводческим товариществам этот вопрос отработаем», – подчеркнул он.

Руководитель Пестречинского отделения Союза садоводов РТ Наиль Гайнуллин попросил включить в республиканскую программу по приведению в нормативное состояние внешней инфраструктуры садоводческих товариществ установку заборов, видеонаблюдения, домиков для охраны.

«В Пестречинском районе 50 садоводческих обществ. Вроде это немного, но если умножить на количество участков или собственников, то получается 15 тыс., – заметил он. – Что касается подъездных дорог, то через два–три года у всех садоводов будут хорошие асфальтированные дороги».

Хабипов уточнил, что по республиканской программе пока принято решение о финансировании первоочередных расходов. «У нас были сытные годы. Но, как видите, в этом году с введением санкций недружественными странами против России, к сожалению, принято решение о финансировании первоочередных расходов. Но меры поддержки у нас сохранились», – подытожил он.