Владимир Чагин подал заявку на предварительное голосование «Единой России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Документы на предварительное голосование партии «Единая Россия» перед выборами Государственного совета Татарстана сегодня подал депутат Госсовета РТ VI созыва, руководитель проекта международное ралли «Шелковый путь», председатель правления НП «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин.

«Хочу быть полезным родному городу – Набережным Челнам и, конечно же, любимому Татарстану. Мой жизненный и профессиональный опыт будут способствовать тому, чтобы эффективно работать в Госсовете РТ», – заявил Чагин.

Он поделился, что при выдвижении на VI созыв ему было интересно увидеть экономику республики изнутри. Чагин подчеркнул, что Татарстан – это регион, который пример и ориентир для многих других субъектов России: как работать, развиваться и добиваться успеха.

По его словам, в парламенте он планирует развивать социальную политику, так как имеет большой опыт в этом направлении.

«Это медицина, спорт, образование. В этом я больше компетентен. Но каждый комитет касается экономической части, потому что все построено на экономике. Безусловно более плотно этим занимается профильный комитет, но тем не менее все решения решаются через призму стоимости того или иного объекта или решения», – заявил он.

Отметим, что в 2019 году на выборах в Госсовет Татарстана Владимир Чагин стал одним их трех кандидатов в парламент республики от партии «Единая Россия», возглавившей список, вместе с Председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным и директором сети детских центров «Бала-сити» Альбиной Насыровой.