Владимир Быстров заявил, что не считает Станковича сильным тренером

Фото: fcakron.ru

Владимир Быстров в телеграм-канале «Футбольный Биги» прокомментировал выступление «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Считаю ли я Станковича сильным тренером? Нет. Мне его футбол нравился до паузы прошлого сезона, когда у него было ограниченное количество игроков. Когда он реально выстроил атакующий футбол. Ну реально классно играли Угальде, Барко. Приятно было смотреть. А потом началась истерия по судейству. Знаешь, когда стелют соломку. Потом — то у него со здоровьем что-то, то здоров как бык. Причём тут бык? Быки в Краснодаре. Как свинка тогда, грубо говоря. Просто эта вся истерия не на пользу команде. Имея таких футболистов, надо требовать. Больше всего претензий к Станковичу и выбору им футболистов», – сказал Быстров.

После трех туров в активе «Спартака» всего одна победа. К этому часу «красно-белые» идут одиннадцатыми в чемпионате РПЛ.