На главную ТИ-Спорт 27 ноября 2025 16:25

Владимир Быстров: «В наш чемпионат едут тренеры за неустойкой, а не что-то выиграть»

Фото: spartak.com

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров резко раскритиковал работу Деяна Станковича на посту главного тренера московского клуба. По мнению Быстрова, Станкович приехал в Россию не для того, чтобы добиться успеха, а исключительно ради финансовой выгоды и саморекламы.

«Станкович приехал за неустойкой, деньгами заработать и покричать, что он великий. На этом всё и закончилось, как и у многих других. В наш чемпионат многие приезжают не чтобы поработать, что-то выиграть, а просто за неустойкой. Пока руководители это будут допускать, составлять такие контракты, можно и не работать», — заявил Быстров изданию Ligabet.

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 по осень 2025 года. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидера, «Краснодара», на шесть очков.

