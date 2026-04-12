Владимир Безменов: «Колонизация Марса? Нам бы сначала со своей планетой разобраться»

Какое детство у тех, кто родился недалеко от Байконура? Прорабатывался ли в НПО «Энергия» полет на Марс? Что Илон Маск подсмотрел у ракеты-носителя «Союз»? Чем занимаются космогеодезисты? Кого ИИ видит в голубе на спутниковом снимке? Об этом «Татар-информу» рассказал завкафедрой астрономии и космической геодезии КФУ Владимир Безменов.





Владимир Безменов: «Космонавтика – не астрономия, это те технологии, которые применяются для изучения Земли и звезд из космоса»

«Мы мальчишками залезали на крышу трехэтажного дома и смотрели, как пролетает ракета»

– Владимир Михайлович, наш разговор приурочен ко Дню космонавтики и первому полету человека в космос. И поскольку ваша биография связана с этим, можно сказать, с рождения: вы родились в 1959 году и не так далеко от космодрома Байконур, – хотелось бы узнать, что вы помните об атмосфере тех лет. Об ожиданиях от освоения космоса, популярности космонавтов и т. д.

– Да, я действительно родился в 350-400 километрах от Байконура, в поселке Никольский (сейчас город Сатпаев) Джезказганской области Казахстана. Казахстан – это большая территория, степи там огромные, поэтому эти километры как бы исчезают. По моим эмоциональным ощущениям, 350-400 километров – это практически рядом, примерно как Казань и Зеленодольск.

– В Казахстане некоторые районы больше, чем Татарстан.

– Да, просторы там невероятные. На самом деле, у меня остались самые приятные ощущения о том времени. Над городом пролетали космические ракеты. Когда запускают спутники, предполагается определенный угол наклона к плоскости экватора, благодаря этому мы наблюдали их пролеты прямо над домом. Мы, мальчишки, залезали на крышу трехэтажного дома, смотрели, как отделяется ступень, и это, конечно, производило определенное впечатление. А ночью после запуска ракет горизонт освещался красно-желтым заревом. Для мальчишек это были серьезные и волнующие события, и, наверное, все мы хотели в перспективе стать космонавтами.

– На поселок ничего не падало?

– Нет, ступени отделялись на большом расстоянии от нас. Но не так далеко от нас, где-то между Джезказганом и нашим поселком, была воинская часть. Мы были ребята любопытные, уйти вглубь степи на 10-15 километров для нас не было проблемой. И мы нашли способ незаметно пробраться на охраняемую территорию части.

– Вы сейчас как будто начало «Интерстеллара» рассказываете.

– Ну, это действительно было так – степь, мальчишки ползком пробираются к воинской части. В первый раз мы ушли с пустыми руками, но потом сделали подкоп, пробрались на территорию и увидели обломки ракет, обтекатели, двигатели. Возможно, это были обломки ступеней ракет, которые выводили спутники на орбиту. Там было много чего сложено, и нас это заинтересовало. Мы стали пробираться туда пару раз в год, весной и осенью. И уже брали с собой мешочки. Особенно нас интересовала электроника – транзисторы, резисторы и т. д.

Года два мы успешно лазали, а на третий год нас вычислила охрана. Когда мы увидели, что нас ищут, попрятались на территории части, слушали, как они ходят рядом. Я спрятался под какой-то ракетный обтекатель, где меня и нашли. У военных там свои задачи, нас отпустили, но с одним условием. Солдаты перед дембелем добывали на свалке серебро и делали из него себе всякие значки. Нас попросили найти штук шесть небольших аккумуляторов, размером примерно 8 на 15 сантиметров, практически прозрачных. Я из любопытства спросил, для чего они им. Они говорят: «В них есть серебро, а так это очень хорошие аккумуляторы, они могут непрерывно работать под нагрузкой не меньше полугода». Понятно, это же ракета, там техника достаточно совершенная.

Мы нашли им эти аккумуляторы и больше на территории части не появлялись. Там было колоссальное количество самых разных деталей от ракет – если бы нас не поймали, мы их точно утащили бы.

– Вам сейчас не скучно жить, после таких историй из детства?

– Иногда бывает скучно, есть такое. Ну а что скучать, в конце концов? Чего грустить? Казахстан, степь – там было много чего интересного, есть о чем вспомнить.

«Байконур подготовили к работе всего за два года. А сколько строят космодром Восточный?»

– Как вы думаете, за счет чего в СССР удалось осуществить такую прорывную программу, как «Восток», фактически в режиме автаркии? И возможно ли подобное в современном мире?

– Тогда было другое государство, другие люди, ответственность у них была другая – все было по-другому. Те, кто занимался космосом, делали это от души, отдаваясь полностью. Им нравилось то, чем они занимаются, они хотели делать это, несмотря ни на что.

Тем более государство ставило задачи, и их нужно было решать. Те же Королев, Челомей, Глушко, Бабакин – эти люди вложили очень много. Честно говоря, я не представляю, как им удалось все это сделать. Я очень часто сопоставляю… может быть, не имею такого права, но для себя смотрю, что в целом происходит в нашей отрасли. Таких организаторов и исполнителей сейчас днем с огнем не найдешь. Королев, Челомей, Глушко – они были не просто великолепные организаторы, но и ученые-технари, которые занимались решением конкретных технических проблем. Всем, что у них концентрировалось, они четко управляли, понимая, что делать. И работали, как сейчас говорят, 24/7 и даже больше.

Байконур начали строить в феврале 1955 года, первый спутник запустили в октябре 1957-го – космодром подготовили к запуску всего за два года. А строили в неимоверных условиях, это же Центральный Казахстан, там зимой холодно, летом жарко. Но люди все выдержали, построили, даже удивляешься, как они это сделали. Сколько у нас сейчас космодром Восточный строят? Ни в какое сравнение не идет.

– А сколько американцы строили свой космодром на мысе Канаверал?

– Думаю, у них ушло больше времени. Да, в СССР строили всей страной, сроки сжатые, ответственность невероятная, все это понимали. Но та эпоха вызывает только восхищение, нам реально есть чему у них поучиться. Это, может быть, не по теме нашего разговора, но то, как наша страна восстанавливалась после 1945 года, – просто невероятно. Понесли во время войны колоссальные жертвы, экономические потери, но к старту первого искусственного спутника земли почти все восстановили.

– Вы сами бывали на Байконуре?

– Нет. Так получилось, что работа была с этим связана, но на Байконуре так и не побывал.

– Но хотели бы?

– Хотел бы. Но у меня нет такого, что хочу побывать там просто чтобы побывать. Был в жизни такой момент, когда можно было съездить, но мы спокойно к этому относились. Всегда так бывает – сапожник без сапог. А сейчас Байконур все равно уже не такой.

«Когда турист не дает профессионалу полететь в космос – это неправильно»

– Вы встречались с известными космонавтами? Что интересного они рассказывали?

– Космонавты сами по себе интересные люди. Я всегда относился к ним с большим уважением, тем более к первому отряду космонавтов и к тем, кто шел за ними, они прошли сложный путь к цели, которую поставило для них государство. Рисковали жизнью и здоровьем, тратили на это годы.

С космонавтами я встречался, с кем-то пересекался по работе: с Павлом Романовичем Поповичем, Петром Ильичом Климуком, общался с человеком, который состоял в отряде космонавтов, но так и не слетал в космос. У космонавтов серьезная работа, при этом они простые люди. Сильные, умные, подготовленные, с невероятной выдержкой.

Жизнь дала мне возможность познакомиться с замечательным человеком Виктором Петровичем Савиных. Я учился в аспирантуре МИИГАиК, Виктор Петрович тоже учился в свое время в МИИГАиК, потом работал в НПО «Энергия». В конечном счете он стал космонавтом, решал серьезнейшие задачи. Был ректором МИИГАиК.

Первых космонавтов жестко отбирали по здоровью, даже чересчур жестко – ничего же про космос еще не знали. После полета Юрия Алексеевича Гагарина требования потихоньку уменьшались, в 1960-х летчиком-космонавтом стал конструктор Константин Феоктистов. Интереснейший человек, во время Великой Отечественной войны был ранен в шею, но тем не менее слетал в космос. То есть уже не предъявляли таких требований по здоровью, как к Гагарину. Но требования все равно достаточно жесткие, и не каждый может им соответствовать.

– К слову, Гагарин – не умаляя его героизма – летал ведь фактически как пассажир? Он же ничего такого не делал во время полета на «Восток-1»?

– Делал, у него были внештатные ситуации. И подготовка военного летчика там необходима, не всякий гражданский с этим справится.

– Но ведь достаточно давно в космос летают космические туристы, люди без специальной подготовки.

– Требования, конечно, сильно изменились, но тот, кто летит туристом, отвечает только за себя. Туристы не проводят никаких экспериментов, не следят за состоянием станции – особых требований-то и не надо, только здоровье должно быть более-менее нормальное.

Я не против туризма, но турист удовлетворяет свои интересы. Главное, чтобы они не мешали летать в космос тем, кто готовился к полету долгие годы, иногда десятилетия. Люди ждут своего часа, многое умеют, и тут какой-то турист начинает вносить в их судьбу серьезные коррективы, не дает реализовать мечту.

Вот случай с той же Юлией Пересильд. Она готовилась четыре месяца – это очень короткий срок. Я, например, знал человека, который в отряде космонавтов был почти 20 лет, у него нашли гастрит, и отряд пришлось на время покинуть. Когда восстановился, стал снова готовиться. Но он так и не слетал – не прошел уже по возрасту. Когда тебе помешала болезнь, еще можно как-то себя простить, но когда профессионалу не дает полететь турист – я считаю, это неправильно.

Для туристов должен быть на борту какой-то отдельный блок, который не мешает деятельности космонавтов. Космонавты решают там научные, государственные задачи, они там работают. И, потратив много лет на подготовку, они должны реализовать себя.

История с Пересильд тоже повлияла на полет одного человека. Насколько я знаю, был космонавт, который мог слетать, но не слетал (кандидат в космонавты Андрей Бабкин не полетел в космос после 14 лет подготовки из-за съемок на МКС сцен фильма «Вызов». Бабкина попросили уволиться с летной должности, его место отдали съемочной группе, в которую помимо Пересильд входил режиссер Клим Шипенко, – прим. Т-и).

– А фильм «Вызов» вы не посмотрели?

– Нет, видел только отрывки. Ну, у меня к нему свое отношение. Мне было жаль, что кто-то не полетел.

– А вообще любите смотреть художественные фильмы о космосе?

– Очень люблю. Мой самый любимый фильм – «Укрощение огня» 1972 года. Он о космосе, о Королеве, других конструкторах. Я и сейчас, если вдруг его увижу, все бросаю и смотрю. Там много интересного.

– Но это исторический фильм. А фантастику о космосе смотрите?

– «Интерстеллар», который вы упомянули, – там все накручено, нет энтузиазма его смотреть. Это именно фантастика, в отличие от «Укрощения огня», где показано, как люди работали, как создавалась наша космонавтика.

Вот «Кин-дза-дза!» великолепный фильм. Примерно такая космонавтика и будет в перспективе. Все будет проще, и все к этому уже идет (смеется). Утрируя, все будут печатать на 3D-принтере.

– А научную фантастику вы читаете?

– Нет. У меня много книг о космосе, но они о том, как его осваивали, причем их авторы космонавты. Как они летали, что там происходило – это именно воспоминания, а не художественные книги. Еще у меня есть большая книга-альбом Алексея Леонова (и художника Андрея Соколова) «Человек и Вселенная» с его картинами. Он был хорошим художником.

«Астрономов в Казани готовили с давних времен: ночью они наблюдали звезды, а днем занимались геодезией»

– Давайте поговорим о вашей работе в 80-е. Чем вы занимались в Центральном конструкторском бюро?

– Я работал в отделе ЦКБ, который занимался космической тематикой. Это были времена СОИ (американская программа «Стратегическая оборонная инициатива», объявленная президентом США Рональдом Рейганом в 1983 году, – прим. Т-и), стояла задача обороняться от ракет, которые могут быть запущены в сторону Советского Союза.

У ракеты есть участок активной траектории, когда работают двигатели, – в это время ее еще можно увидеть. Когда она выходит на пассивную траекторию, обнаружить уже сложнее, тем более если у нее разделяющаяся головная часть. Задачей было обнаружение ракеты на активном участке траектории по наблюдениям из космоса с целью дальнейшего ее уничтожения. Мы долго работали над этим проектом, информация о нем была секретной. И мне, как человеку со специальностью «геодезия», удалось найти себе применение в этой области. Я работал инженером-исследователем, потом инженером-конструктором.

Система, которая находится в космосе, должна обладать определенными свойствами, решать задачи с заданной точностью. Для этого нужно сформировать требования к точности бортовой аппаратуры. Можно не формировать их математически, а делать это методом последовательных приближений. Сделали прибор, попробовали, если не удовлетворяет – сделали второй раз, третий и так далее. Но это означает дополнительные временные и финансовые затраты. Мои знания позволили рассчитать требования математически.

– Считали без ЭВМ?

– Можно сказать, без ЭВМ. Расчеты были выполнены с помощью программируемого калькулятора.

– Сейчас такую задачу, наверное, можно решить за секунду?

– Да. На нашей кафедре мы сейчас решаем задачу примерно такого же характера. Ну, не только мы, она многим интересна. Вообще у нас на кафедре готовятся специалисты по двум специальностям: «астрономия» и «геодезия и дистанционное зондирование». Казалось бы, две разные специальности, но между ними есть общее.

– А расскажите о вашей кафедре. Какие у нее традиции, авторитет в научном мире, современное положение?

– Наша кафедра имеет долгую историю, в 2010 году она отметила свое 200-летие. В 1810 году ее возглавил Йозеф Литтров, он проработал шесть лет, потом уехал из России. Кафедра тогда занималась астрономией, о звездах знали мало. Звезды – это объекты, которыми можно не только любоваться, их можно использовать для решения целого ряда научных и практических задач: навигация, запуск космических аппаратов, корректировка орбиты. Звезды – это серьезный инструмент.

То есть астрономов в Казани готовили с давних времен, а параллельно занимались изучением Земли. Астрономы занимались изучением силы тяжести – гравиметрией – уже чуть ли не через 20 лет после возникновения кафедры, в конечном итоге эта наука стала серьезной сферой знаний. Ночью астрономы наблюдали звезды, а днем занимались гравиметрией и геодезией.

Казанские астрономы реализовывали крупнейшие проекты на территории России: строили геодезическую сеть, определяли координаты сотен пунктов на поверхности Земли с высокой точностью. В 1835 году в одной из книг военного топографа появился термин «астрономогеодезия» – определение широты и долготы по наблюдениям звезд с высокой точностью, чтобы развивать геодезическую сеть, уточнять фигуру Земли. Землю представляют сферой, но на самом деле ее можно аппроксимировать более сложной формой – эллипсоидом вращения. Ученые нашей кафедры, работавшие в XIX веке, были причастны к процессу, который в конечном итоге привел к тому, что люди поняли: Земля не сфера, у нее более сложная форма. Работа наших астрономов внесла свой вклад в науку о Земле.

Они решали задачи для генерального штаба Российской императорской армии. Сюда приходили письма из генштаба, они сейчас хранятся в музее и на кафедре. Казанские ученые выполняли колоссальный объем работы на значительной территории России: на Урале, на юге и севере.

И в 1884 году кафедра астрономии была переименована в кафедру астрономии и геодезии – это было признанием того, что сделано кафедрой в области геодезии.

– Когда на кафедре появилась специальность «астрономогеодезия»?

– В 1932 году. В 1930 году вышло постановление правительства СССР о подготовке кадров для индустриализации страны. Казанский университет был одним из первых в Союзе, кто начал подготовку таких специалистов. А центральным вузом в области геодезии, картографии и аэрофотосъемки был московский МИИГАиК, он и сейчас является таковым.

– Работа астрономов Казанского университета в XIX веке – это был передний край мировой науки?

– Конечно. И приборы были весьма достойные. Есть многотомные отчеты по их экспедициям, и эти результаты были востребованы у других исследователей. Это был серьезный вид деятельности.

«Студенты и школьники посмотрели качество воды в Сицилии – во время пандемии оно улучшилось»

– Для чего ваша кафедра готовит геодезистов сегодня?

– Мы готовим специалистов, которые могут выполнять геодезические работы, создавать топографические планы и карты, используя современные технологии: теодолиты, электронные тахеометры, цифровые нивелиры. Вы иногда видите их на дорогах, это наши специалисты. Они, помимо теории, владеют навыками работы с современнейшим высокоточным оборудованием.

Это наземные съемки, создание, как принято говорить, пространственных данных. По закону РФ о геодезии и картографии, пространственные данные – это «данные о пространственных объектах… представленные с использованием координат». То есть прежде всего это координаты. Уже потом на эту информацию нанизывается форма объекта, вычисляются его размеры и определяются свойства. Пространственные данные – это серьезная информация, она должна быть точной, надежной и актуальной.

Геодезия – это определение координат и фигуры Земли. Картография – создание топографических планов и карт. Дальше – дистанционное зондирование Земли из космоса, обработка аэро- и космических снимков. Решение задач по таким снимкам – очень интересная и перспективная тематика, у нас она начала развиваться в 2011 году. По таким снимкам можно выполнить картографирование и исследовать Землю гораздо глубже: ее природные ископаемые, растительность, влажность, всхожесть, состояние воды и так далее.

Студенты занимаются у нас этим достаточно активно последние 15 лет. Одно время они, например, отслеживали, как строительство Иннополиса повлияло на состояние Волги.

– И как?

– Плохо. Оно повлияло на состав воды, но не везде из-за человеческого фактора. За этим мы следили несколько лет и, когда поняли, что особых изменений больше нет, приостановили процесс.

Мониторили также строительство моста через Волгу на М12. Там тоже были изменения. Наблюдали года два, детально посчитали по космическим снимкам, сколько деревьев было уничтожено и на какой площади. Анализировали состояние озер Татарстана, выявляли эффективность использования сельхозугодий, сравнивали с кадастровыми данными. Дистанционное зондирование Земли – это колоссальный объем информации.

Когда была пандемия, мы решили посмотреть, как изменилось качество воды в Сицилии. Наши ребята, в том числе простые школьники, выяснили, что оно улучшилось.

– А снимки им давали наши спутники?

– Нет. Было время, когда мы могли спокойно и бесплатно получать пространственные данные из открытых источников.

– Сейчас такого нет?

– Нет. Получить можно, но раньше это было гораздо проще. Есть такое ежегодное мероприятие «Дежурный по планете», на него собирают школьников из разных городов России, и они решают задачи по данным дистанционного зондирования Земли. Даже ученики 9-10 классов способны использовать космические снимки, чтобы решать, казалось бы, шуточные задачи. И вот наши студенты и школьники посмотрели, что стало с водой в Сицилии.

«Использовать голубя в качестве связующей точки нельзя. Но нейросеть именно так и делает»

– Шуточные – то есть тренировочные?

– Нет-нет, все серьезно. И формулы там серьезные, это не шутки. Потому что аппарат дистанционного зондирования Земли из космоса – сложнейшая система, которая снимает местность сразу в нескольких диапазонах спектра. Некоторые космические аппараты работают почти в 30 диапазонах. То есть, пролетая над местностью, они формируют сразу почти 30 изображений в разных диапазонах спектра. А последующая работа над комбинациями этих изображений позволяет решать самые разные задачи. Например, задачи по состоянию воды (мутность и другие параметры), леса, сельского хозяйства. И все это конкретная и объективная информация. Без учета этих данных или тем более вопреки им ничего не сделаешь.

Но у нас в республике дистанционное зондирование используется пока, к сожалению, весьма посредственно. Не все понимают, что такое обработка аэро- и космических снимков. Некоторые, особенно чиновники и обыватели, думают, что пространственные данные, карты, космические снимки берутся из ниоткуда, падают с потолка по щелчку пальцев и что они ничего не стоят. А на самом деле это сложная работа, она не бесплатная. Там серьезная технология, там математика, далеко не каждый может этим заниматься. Космические снимки и аэроснимки должен обрабатывать специалист. Ответственность в области геодезии, картографии, то есть в области пространственных данных, и материальная, и уголовная. Если мы неправильно определили координаты и построенное здание нарушило границы другого участка, будут судебные тяжбы и финансовые потери. А если мы проложим под землей газопровод и укажем для него неправильные координаты, а потом какая-нибудь строительная техника его порвет и, не дай бог, будут человеческие жертвы – это уже уголовное дело.

Я уже не говорю о значении координат для военных нужд. Во время войны перед Курской битвой военным геодезистам и картографам было отведено четыре недели на составление карт района Курской дуги. У них были вот такие приборы (указывает на теодолит), не GPS-приемники, как сейчас, и они сделали свою работу за три недели. И эти карты позволили снизить расход снарядов в три-четыре раза. Эту информацию я слышал от своего научного руководителя, который имел информацию от первоисточника (его дядя был военным топографом, генерал-майором, и принимал в этом участие), а буквально месяца три назад услышал подтверждение этому по телевидению.

Поставь сегодня задачу создать такую карту за три недели, уже с использованием электронных тахеометров, GPS-приемников, – думаю, не сделают.

– Почему?

– Да просто не организуются. Ответственность не та и многое другое не то.

– А искусственный интеллект не может заменить специалистов, о которых вы говорите? Тех, что работают с анализом цифровых изображений, со статистическими данными.

– Нет. Понимаете, искусственный интеллект – это… Я сам программирую, в свое время программировал на уровне ассемблера, создал фактически свой язык. Было такое многолетнее увлечение. Искусственный интеллект, нейросеть – это сложная программа, созданная человеком. В процессе написания программы всегда возникают ошибки. В процессе создания самого алгоритма что-то упрощается, поэтому алгоритмизация тоже несовершенная. Есть и другие нюансы и факторы. Поэтому у искусственного интеллекта, хочешь не хочешь, тоже всегда будет ошибка.

А что касается нашей информации… Не решат нейросети этой задачи. Не все они могут. Да, они помогают решать, но полностью за человека не решат.

– А что они уже сейчас решают? И где они вообще применяются?

– При обработке аэро- и космических снимков они могут зафиксировать то, чего не заметит человеческий глаз. Но полностью они нас не заменят. Допустим, мы запускаем автоматический режим обработки тысяч снимков. Там должны быть точки, которые есть на местности и у которых уже заранее определены координаты, – опорные точки. И есть точки, которые используются для того, чтобы связать один снимок с другим. Бывает и так, что программа выбирает в качестве связующей точки голубя. Голубь ведь тоже маленькая точечка, верно? Но голубь не стоит на месте, на одном снимке он здесь, а на другом отошел на 20 сантиметров или полметра. В нашем случае это недопустимо. Потом, голубь может находиться на земле, а может быть на крыше, в этом случае точность обработки ухудшается. То есть использовать голубя в качестве такой точки нельзя, но нейросеть именно так и делает.

Или такой пример. Сейчас у нас нет единой базы Казани и тем более Татарстана в цифровом виде. Если бы она имелась, то в ней были бы пространственные данные в форме цифровых карт и трехмерных моделей, были бы указаны и адреса, и номера домов. И вот вы сделали снимок – что с ним будет делать ИИ? Кого он пошлет узнавать, как называется улица или какой это дом: двухэтажный или трехэтажный, жилой или нежилой, огнестойкий или не огнестойкий? Да, ИИ может помочь обработать и создать новый ортофотоплан, а дальше ему уже неоткуда брать информацию, если нет определенной базы.

Вот когда она будет, тогда можно подключать искусственный интеллект, и тогда он, возможно, сможет решать задачи на 95 процентов. А 5 процентов все равно останется на то, чтобы контролировать качество результатов, проверять на достоверность.

Понятно, чтобы создать такую базу данных, надо соответствующим образом организоваться, потратить время и деньги, обучить соответствующих людей, в том числе и чиновников, чтобы все правильно это понимали, чтобы информация обновлялась. А потом уже говорить о том, что будем использовать ИИ и решать задачи с минимальным участием человека. Но полностью от человека не откажешься.

«Маск опирается на то, что было сделано в нашей стране»

– Где произведено оборудование, которое вы используете?

– Оно полностью отечественное, как и все программное обеспечение. Когда у нас устанавливали ПО по обработке аэро- и космических снимков, я предложил приобрести российское. Не потому, что что-то там предвиделось, просто, наверное, опыт подсказал. В России есть свои хорошие программы и разработчики. Мы общаемся с ними, они прислушиваются к пользователям.

У себя на кафедре мы тоже работаем над созданием нового ПО с группой студентов, которые выиграли грант. Ядро уже фактически написано, сейчас проверяем его, контролируем. Будем дальше оптимизировать и, возможно, доведем до коммерческого образца.

– Вы как будто больше за прикладное назначение космонавтики?

– У многих отношение к космосу однобокое, они считают, что это исследование звезд, их атмосфер, пилотируемые и непилотируемые полеты и т. п. И пока, к сожалению, это неправильное понимание роли и возможностей геодезии и дистанционного зондирования, прежде всего чиновниками, превалирует. В День космонавтики, например, нас просят прочитать лекцию по астрономии. Но ведь это День космонавтики, а не астрономии. Космонавтика – не астрономия, это те технологии, которые применяются для изучения Земли и звезд из космоса.

– Вы ведь в том числе поэтому считаете, что нам, то есть землянам, надо не Марс колонизировать, а со своей планетой разобраться?

– Конечно. Зачем его колонизировать? На мой взгляд, гораздо более важная задача – освоение Земли, создание здесь лучших условий для жизни, выявление из космоса проблем планеты и способствование их устранению. Наши чиновники об этом, к сожалению, не думают. А проблем здесь более чем достаточно.

Луну – да, нужно исследовать. А колонизировать Марс, строить там жизнь… Это просто пиар и напрасная трата денег. Как туда лететь? Тот же Илон Маск… Ты на Земле построй нормальный город, организуй там нормальную жизнедеятельность. Наведи порядок в своей же Америке, чтобы никто нигде не воевал. И уже после этого лети на Марс.

– А то, чем занимается Маск, – это, с точки зрения специалистов, передовые технологии?

– Он опирается на то, что было сделано в нашей стране. Многоразовые системы разрабатывались в СССР. Я в 1985 году присутствовал на обсуждении полета на Марс в Звездном городке. Что нужно, чтобы долететь до Марса? Во-первых, ракета. Специалисты НПО «Энергия», которые были на этом совещании, сказали: такая ракета у нас есть. Так я узнал о существовании ракеты-носителя «Энергия». Первый раз она полетела в мае 1987 года, в качестве груза на ней был установлен не реальный космический аппарат, а муляж весом 82,5 тонны. Правда, вывести его на заданную орбиту не удалось, он сгорел в слоях атмосферы (второй и последний запуск, с многоразовым кораблем «Буран» на борту, состоявшийся в 1988 году, был удачным, – прим. Т-и). В перспективе «Энергия» должна была поднимать и 220-тонный груз, об этом тоже говорили на совещании. Один из разработчиков системы тогда сказал: «Два-три раза выведем 100 тонн на низкую орбиту и после этого полетим к Марсу». То есть нужна была ракета, способная вывести на орбиту аппарат, который полетел бы в сторону Марса. А еще лучше – два таких аппарата, чтобы они летели рядом и в случае чего космонавты могли пересесть в запасной.

Но чтобы долететь до Марса, нужны еще большие объемы топлива. И прозвучала фраза, которую я запомнил на всю жизнь: «Чтобы долететь туда и вернуться обратно, нам нужно будет сесть на орбиту Марса с точностью 20 метров».

Ну и в перспективе предполагалось, что все это будет многоразовое. Маск много чего у нас подсмотрел. Посмотрите на конструкцию его ракет: компоновка – как у «Союза», «Протона» и так далее. Компоновка у «Союза» была очень выгодная, и «Энергия» ему в этом наследовала. Ну и технологии с того времени шагнули вперед. У Маска другие материалы, более надежные, легкие, есть 3D-принтеры. Вес ракеты уменьшается, энергия увеличивается…

«Объяснения этому я до сих пор не нашел. Может быть, это было НЛО»

– Дональд Трамп не так давно приказал рассекретить файлы по инопланетянам и НЛО. Что вы об этом думаете?

– Об этом и раньше писали, в те же 80-е годы. Чего, мол, только у американцев нет. Не знаю… Пока не покажут, я этому не верю.

Я сам много раз наблюдал в Казахстане явления, которые можно принять за неопознанный летающий объект. Потом, уже будучи взрослым, нашел объяснение всем случаям, кроме одного.

За НЛО можно принять все что угодно. Вот вам один пример, очень показательный. Я был на побывке в Никольском, возвращался домой где-то в полдвенадцатого ночи. Улица, вдоль нее дома, я посредине дороги. Полнолуние, звездное небо. И вдруг слышу сверху легкий непрекращающийся шум. Понимаю, что летит что-то низкое, присел, поднимаю глаза – над головой пролетает полупрозрачный объект. Блестящий, переливающийся.

– Какого размера?

– Метров сорок точно. У меня волосы дыбом, думаю: что это может быть? Ну точно же НЛО! То есть если увидеть это, испугаться, закрыть глаза и ни о чем не думать, то потом будешь уверен, что видел НЛО. Но любопытство перебороло, через секунду поднял голову, смотрю – объект удаляется, так же переливаясь, и вдруг такой звук – «кря». Оказалось, это была стая уток. Откуда-то в это время она там взялась, и летела настолько плотно, и лунный свет так отражался от крыльев, что выглядело все как один объект.

– А тот случай, которому не нашли рационального объяснения?

– Это было в начале 1980-х, тоже в Никольском. Мы, три соседа, сидим во дворе, смотрим на звездное небо, размышляем. И вдруг на небе среди звезд появляется такой объект, как вам сказать… вот как эта ручка (поднимает авторучку), только блестящий. Раз – и материализовался. И просто стоит неподвижно.

– На какой высоте?

– А это я потом скажу. Потом он быстро, не более чем за одну секунду, перемещается горизонтально в другую, противоположную точку и мгновенно останавливается, замирает. Затем мгновенно перемещается параллельно себе и опять быстро перемещается обратно. И так он сделал много раз. Иногда останавливался (мгновенно!) посреди пути, смещался параллельно себе и опять, мгновенно стартуя, двигался. Никаких дополнительных эффектов при этом нет, яркость у него, как у звезды. Как будто иголку повесили.

И никаких атмосферных эффектов. Когда аппарат входит в атмосферу, у него, даже на большой высоте, появляется след в виде усиков. А здесь ничего такого. Значит, он находился за пределами атмосферы. Зона на небе, по которой он перемещался, составляла не менее 400 километров. При этом высота, на которой находился объект, составляла километров двести. Это я уже потом определил.

Получается, он летал со скоростью 300-400 километров в секунду!

– А почему вы исключаете, допустим, оптический эффект?

– Потому что это выглядело как управляемое движение. Людям, которые сидели рядом, стало страшно. И объяснения этому я до сих пор не нашел. Может быть, это было и НЛО, почему бы нет.

– И последний вопрос: ради чего, по-вашему, человек так стремится в космос? В чем цель всех этих многомиллиардных вложений и многовековых усилий?

– Одна из причин, по которой человек стремится в космос, – это желание познать нашу Солнечную систему, познать Вселенную.

Другая причина – желание увидеть Землю! Космос открывает пути для многих решений, например – для связи, мониторинга Земли из космоса, позволяющего решать актуальные для человека задачи: выявлять и предупреждать чрезвычайные ситуации, оценивать состояние сельхозугодий, лесов, рек, озер, оценивать влияние человека на окружающую его природу. Создавать оперативно точные, актуальные и надежные пространственные данные (цифровые модели рельефа, местности и т. д.), без которых эффективное решение перечисленных задач и задач в рамках современных национальных проектов нашей страны просто невозможно.

Это элементы, позволяющие сделать жизнь человека и человечества более безопасной, более комфортной. В этом и должен быть смысл многомиллиардных вложений и усилий – чтобы наша жизнь улучшалась.