Владимир Алистров: Все ребята хотят продлить победную серию

Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Владимир Алистров рассказал, чего стоит ожидать от предстоящего соперника московского «Спартака» и как стоит вести себя, чтобы добиться победы в этом матче.

– Чем может быть опасен «Спартак»?

– Команда показывает атакующий хоккей на хороших скоростях, имеет молодых игроков в составе. Нам же следует выполнять тренерское задание на игру, навязывать свой хоккей – тогда победим. Все ребята заряжены и хотят продлить победную серию, – приводит слова Алистрова пресс-служба клуба.

«Ак Барс» одержал две гостевые победы над «Нефтехимиком» (3:2) и «Шанхайскими Драконами» (3:2Б), и снова поднялся на вторую строчку на «Востоке» в турнирной таблице КХЛ.

Матч «Спартак» – «Ак Барс» пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» сегодня, 25 ноября. Время начала матча – 19:30 мск.