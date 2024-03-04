Владимир Алекно в штабе Путина: Здоровая нация — наша перспектива

Владимир Алекно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин играет огромную роль в развитии спорта и спортивной инфраструктуры России. Об этом сообщил сегодня волейболист, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Алекно журналистам перед встречей с активом республиканского избирательного штаба Путина в Казани.

«Если вы слышали в Послании: «Бросай пить, становись на лыжи». Здоровая страна, здоровая нация, физкультура, массовость спорта — это жизнь», — напомнил он слова из Послания Президента России Федеральному Собранию.

Спикер отметил, что в нашей стране строится масса спортивных объектов, и не только в мегаполисах. Теперь огромное внимание будет уделяться и регионам.

«Это очень важно. Посмотрите, сколько проводится спортивных мероприятий любого уровня. Думаю, что внимание Президента развитию физкультуры и спорта в стране огромное», — подчеркнул Алекно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Собеседник напомнил, что в своём Послании Путин поручил ввести налоговый вычет для людей, которые ведут здоровый образ жизни, регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО.

«Это, конечно, здорово. Уделяется огромное внимание здоровой нации, а это — наша сила и перспектива», — заметил он.

Во время беседы с журналистами он также отметил развитие спортивной инфраструктуры в Казани, которая, по словам мэра Ильсура Метшина, готова провести любую Олимпиаду.

«Сегодня ты можешь посмотреть здесь любое спортивное и культурное мероприятие на высоком уровне», — отметил Алекно.

Он добавил, что Казань признана столицей спорта не только по спортивным результатам. Инфраструктура города действительно позволяет проводить любые международные соревнования, и это значимый показатель.

Встреча Владимира Алекно с представителями общественных и спортивных организаций, молодыми людьми длилась более 40 минут. Легендарный тренер немного рассказал о себе и ответил на интересующие вопросы из зала. Речь шла о развитии спорта, карьере Алекно, поддержке молодых кадров и зарплатах тренеров.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).