Владимир Алекно: «У истоков спортивных побед Татарстана был Минтимер Шаймиев»

Легендарный российский и татарстанский тренер, наставник золотой олимпийской сборной России по волейболу и бывший главный тренер «Зенита-Казань» Владимир Алекно в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» вспомнил о работе и личном общении с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, которому 20 января исполняется 85 лет.

Минтимер Шаймиев закрепил экономические возможности Татарстана по всем видам спорта Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Шаймиев сказал: становление регионов происходит по-разному, а мы пойдем через спорт»

Владимир Романович, какую роль сыграл первый Президент Татарстана в развитии волейбола в республике?

Я знаю, что именно Минтимер Шарипович обратился с просьбой-указанием к Асгату Ахметовичу Сафарову, а впоследствии и Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову – взять на контроль развитие волейбола в Татарстане. Сафаров и Кантюков искренне полюбили этот вид спорта, и благодаря этим людям казанский клубный волейбол был номером один в мире.

Именно Шаймиев, по словам Алекно, обратился с просьбой-указанием к Рафкату Кантюкову и Асгату Сафарову (на фото оба – на переднем плане) взять на контроль развитие волейбола в Татарстане Фото: © shaimiev.tatarstan.ru

Шаймиев приложил руку не только к становлению волейбола? Многие клубы вышли на роль лидеров в своих видах спорта: «Рубин», «Ак Барс», УНИКС и другие?

Это безусловно. И я знаю, что на одном из совещаний Минтимер Шаймиев сказал, что становление регионов, республик происходит по-разному, а мы пойдем через спорт. Одним он поручил курировать футбол, другим – хоккей, третьим – баскетбол и так далее. Закрепил экономические возможности Татарстана по этим видам спорта. Сегодня Казань – это реально спортивная столица. В России, наверное, больше нет такого города, где есть спортивное зрелище на любой вкус. Футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, хоккей с мячом, водное поло, гонки и многое другое. Я перечислил далеко не всё. И все на высочайшем уровне – и команды, и спортивные арены. Вы думаете, это все само по себе появилось? Конечно нет. Все это благодаря неравнодушию Правительства Татарстана, а у истоков всего этого был Минтимер Шаймиев. Это не лесть или комплимент, а истинное положение дел.

«С Шаймиевым рядом постоять уже большая честь, а не то что познакомиться» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Он обладает тонким чувством юмора и при этом серьезно подходит к любому вопросу»

Как вы познакомились с Шаймиевым?

Детально этого не помню, но хочу сказать другие важные вещи об этом человеке. И не могу даже сказать, что вот именно я с ним познакомился. Это неправильно, Минтимера Шариповича знает весь мир. С Шаймиевым рядом постоять уже большая честь, а не то что познакомиться. И где бы я ни был, в какой бы компании ни общался – политиков, бизнесменов, военнослужащих – кого угодно, ни одна такая встреча не проходила, где бы не вспоминали этого человека и не говорили бы за него тост. И это для меня показатель, что Шаймиев просто глыба для всего Татарстана – как человек, политик, отец, семьянин.

Владимир Алекно: «Шаймиев просто глыба для всего Татарстана – как человек, политик, отец, семьянин» Фото: © ИА «Татар-информ»

Что почерпнули из общения и работы с ним?

Я от многих слышу: он наш учитель, многому научил. А я помоложе немножко, достаточно поздно приехал в Татарстан, и мне, к огромному моему сожалению, не довелось воспользоваться возможностью и принять какие-то наставнические азы от этого человека.

Иногда мы с Шаймиевым встречаемся на пеших прогулках. Вы знаете, интереснее собеседника я просто не встречал. С ним можно говорить обо всем. Он обладает тонким чувством юмора и при этом серьезно подходит к любому вопросу. Долго могу говорить, даже мысли путаются, потому что перескакиваешь с одного на другое. В общем, для меня он человеческая глыба. Все, что сегодня есть в Татарстане, создано во многом благодаря ему. И народу, который поверил в него. Рад, что и я в том числе. Огромная благодарность ему за всё, для меня большая честь, что я его лично знаю и что стоял рядом с ним. В канун его юбилея желаю Минтимеру Шариповичу, конечно, здравия и долголетия.

Владимир Романович Алекно

В 2008-2021 гг. – главный тренер волейбольной команды «Зенит-Казань»

В 2008, 2010-2012, 2015-2016 гг. – главный тренер мужской сборной России по волейболу

Заслуженный тренер Республики Татарстан и России, десятикратный чемпион России, олимпийский чемпион 2012 года

ВК «Зенит-Казань» – десятикратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка России, шестикратный победитель Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира 2017 года