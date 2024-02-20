Владимир Алекно рассказал студентам о лидерстве, здоровье и пути к победе

35 участников образовательного «Лига Форума» встретились в Иннополисе с заслуженным тренером России Владимиром Алекно. В формате открытого диалога участники узнали о становлении спортивного сообщества в целом, развитии спортсменов и личном опыте прославленного волейболиста.

Так, Алекно ответил, чем российский спорт отличается от европейского, рассказал ребятам о преимуществах, созданных для спортсменов в нашей стране, и о необходимости ориентироваться на качество, а не на скорость.

В том числе он затронул тему здоровья, подчеркнув, что оно важнее победы. В то же время, заметил эксперт, несмотря на физические преграды, многие спортсмены следуют к главной цели — титулу олимпийского чемпиона. «Любая победа — это результат огромной работы и сотен проигранных матчей», — заметил тренер, оценивая значимость каждой игры, победы и поражения в становлении спортсмена.

Важным качеством на пути к цели для профессионала является дисциплина и уверенность в своих силах, нацеленность на результат. «Как бы ни была готова ваша команда, если в ней бардак — ничего не выйдет», — уверен он.

Интересовала молодежь и проблема страхов, ответственности за принятие решений, будучи лидером.

«Чем больше лидеров, тем команде проще, тем команда сильнее. У них не было привилегий, но они всегда ведут себя так, чтобы команда росла, глядя на них», — ответил она это Алекно.

С 18 по 21 февраля в Университете Иннополис проходит вторая смена форума «Лига сообществ», направленная на развитие студенческих сообществ через образование лидеров студенчества. Смена объединяет 8 образовательных треков и порядка 300 участников из районов Республики Татарстан и регионов Российской Федерации.

Студенческий образовательный «Лига Форум» — это место, где студенты общаются, получают новые знания и улучшают навыки управления и командной работы. Форум является крупным проектом для студентов Татарстана, привлекая участников со всей страны. Он создан для обмена идеями, выявления талантов, и поддержки студенческих инициатив. Форум проводится ежегодно с 2014 года при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В 2024 году для участия в нем было подано 4737 заявок — рекордный показатель. Это говорит о растущей популярности события и его важности для студентов. Организатором студенческого образовательного форума «Лига Форум» является Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» при поддержке Правительства Республики Татарстан и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба «Лига Форума»