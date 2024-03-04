Владимир Алекно рассказал о планах написать мемуары о жизни в Казани

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Волейболист, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Алекно живет в Казани более 15 лет и в будущем планирует написать мемуары о периоде работы в нашем городе. Об этом он сообщил сегодня на встрече с активом республиканского избирательного штаба кандидата в Президенты России, действующего главы государства Владимира Путина в Казани.

«Я очень положительно к этому отношусь. Мне есть о чем рассказать, а период жизни — фактически с 2008 года по сей день — я полностью отдал Татарстану. За этот период волейболу в Татарстане есть чем похвастаться. Но на это нужно время, настрой», — заметил он, отвечая на вопрос из зала.

Встреча Владимира Алекно с представителями общественных и спортивных организаций, молодыми людьми длилась более 40 минут. Легендарный тренер немного рассказал о себе и ответил на интересующие вопросы. Речь шла о развитии волейбола, карьере Алекно, поддержке молодых кадров и зарплатах тренеров. В заключение мероприятия Владимир Алекно призвал всех присутствующих принять участие в мартовских выборах Президента России.

«От этого зависит уровень развития нашей страны», — заметил Алекно.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).