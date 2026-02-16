Владимир Алекно прокомментировал работу арбитров в матче «Белогорье» - «Зенит»

Фото: vc-zenit.ru

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург Владимир Алекно прокомментировал работу судей в матче Суперлиги против «Белогорья».

«Судьи, наверное, имеют право ошибаться, когда это неявно. Реагировать? Вот, наверное, больше вопрос ко мне, потому что спокойно смотреть я не умею. Работа моя, я отдаю ей практически 24 часа. И чтобы какой-то мяч, непрофессиональное действие судьи решали судьбу команды... С этим я не согласен. Еще раз – судьи имеют право на ошибки, нужно по-другому реагировать, но пока у меня не получается», – цитирует Алекно пресс-служба «Зенита».

После 25 матчей петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице Суперлиги с 64 очками.