Владимир Алекно прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно высказался о поражении своих подопечных в первом матче серии с «Локомотивом» за третье место.

Петербуржцы уступили сопернику в трех сетах со счетом 0:3.

«Помимо умения нападать, подавать, должна быть вера в победу. У нас её нет. Две первые партии, когда ты ведёшь 21:17, 23:20… Ну да, вышел Николов, там чуть подравнял. Веры в победу нет. От этого безверия происходят глупости. Глупые действия, глупые ошибки, глупые решения. За глупостями идут ошибки. А потом кто ошибается, тот и проигрывает. Я не могу сказать, что совсем плохо играли, но Новосибирск сильнее. И не в зале дело, мы играем в своём городе, у себя дома. Дело здесь», — приводит слова Алекно пресс-служба клуба.