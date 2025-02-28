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На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2025 10:42

Владимир Алекно прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»

Владимир Алекно прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо»
Фото: vczenit.ru

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно поделился комментариями после матча против московского «Динамо» (1:3).

«Если проводить маленький анализ, то у «Динамо» все-таки намного больше опыта в плане проведения ответственных матчей, это видно было сегодня. У нас или большое желание, или какой-то спортивный страх, потому что сделали огромное количество ошибок. У нас был сегодня экзамен, который мы сдали на двойку. Будем учиться играть такие матчи», – передает слова наставника пресс-служба «Зенита».

Напомним, Алекно возглавил петербургский клуб летом минувшего года. В данный момент «Зенит» идет на пятом месте в таблице Суперлиги. «Динамо» же расположилось на четвертой строчке первенства.

#владимир алекно #вк зенит #вк динамо-москва #спорт #суперлига #волейбол
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