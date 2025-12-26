news_header_top
Владимир Алекно: «Пока «Зенит-Казань сильнее»

Фото: vczenit.ru

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал полуфинал Суперкубка 2025 года с «Зенитом-Казань».

В пяти сетах петербуржцы уступили со счетом 2:3.

«Сегодня «Зенит-Казань» сильнее на три очка это надо признать. Есть манера победы и манера проигрыша, за сегодняшний проигрыш не стыдно за ребят, несмотря на первые две партии. Есть стержень у команды. У кого-то что-то получилось, у кого-то нет, но есть команда – команда “Зенит” Санкт-Петербург, которая бьётся, хочет побеждать, но пока что не получается. Пока «Зенит-Казань» сильнее» – цитирует Алекно пресс-служба «Зенита».

В финале Суперкубка, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге», «Зениту-Казань» предстоит сразиться с «Локомотивом».

