Владимир Алекно опять на вершине: догонит ли «Зенит-Казань» Вербова лидеров из Питера

После очередного тура в волейбольной Суперлиге расположение в первой тройке снова поменялось. «Зенит-СПб», благодаря поражению «Локомотива», вырвался на первую строчку. Казанский «Зенит» снова в роли отстающего. Догонят ли татарстанцы своих оппонентов – в материале «ТИ-Спорта».





Казанский «Зенит» борется за верхнюю строчку Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

Подопечные Алекно ворвались на первую строчку волейбольного чемпионата

«Зенит-СПб» возглавил турнирную таблицу мужской волейбольной Суперлиги, обойдя новосибирский «Локомотив» по очкам и разнице забитых мячей. Таким образом, на сегодняшний день в чемпионате три команды с одинаковым количеством побед и поражений. В тройке лидеров также находится «Зенит-Казань».

Питерцам удалось опередить своих оппонентов за счет победы над «Газпромом-Югрой» 3:1 (25:23, 8:25, 23:25, 19:25). Также на руку питерской команде сыграло поражение железнодорожников от московского «Динамо» в последнем – 9-м туре Суперлиги. Это стало ключевым фактором, после которого зенитовцы из Северной столицы поднялись на первое место в турнирной таблице. Ну и напомним, что недавно сам «Локомотив» обыграл казанский «Зенит».

Впереди у «Зенита-СПб» два непростых домашних матча против «Белогорья» и дерби с казанским «Зенитом». Белгородцы уверенно замыкают пятую позицию в чемпионате и абсолютно точно будут принципиально настроены на поединок против лидеров сезона. То же самое можно сказать и о татарстанской команде, которая борется за верхнюю строчку Суперлиги. Не стоит забывать и о противостоянии двух главных тренеров – Владимира Алекно и Алексея Вербова, которые в свое время работали вместе в Казани в качестве главного тренера и игрока, а позже и помощника. Сейчас оба специалиста соперничают друг против друга в одинаковом статусе и по разные стороны баррикад.

«Зенит-СПб» повышает свой уровень в игровом и турнирном отношении

Наставник «Зенита-СПб» Владимир Алекно в гостевом матче против «Газпрома-Югры» ограничился экспериментальным составом. Команда из Сургута идет на 11-м месте в таблице Суперлиги – где, как не в таких играх, пробовать новые сочетания главному тренеру зенитовцев Владимиру Алекно. Плюс ко всему у хозяев по медицинским показаниям вынуждены были пропустить эту встречу Дмитрий Шевляков и Александр Костадинов.

Стартовали соперники наравне (5:5), но уже через несколько минут гости вышли вперед. Хозяева не опустили руки и смогли оказать сопротивление. Они сравняли счет, а затем оказались впереди. Первый сет остался за хозяевами. Наставник «Зенита» Владимир Алекно извлек из стартового отрезка урок и тут же перетасовал состав ко второй партии. После проведенных замен и перерыва гости резко рванули вперед, да так, что подопечным Рафаэля Хабибуллина было не угнаться за соперниками. Этот сет хозяева безнадежно потеряли (8:25).

В заключительной партии команде Владимира Алекно оставалось совсем немного – всего-то оформить окончательную победу в этом матче. Однако хозяева не сдавались, и до середины сета счет был практически равным. Благодаря атакам и двум эйсам Владислава Бабкевича партию выигрывают гости.

После матча Алекно отметил, что в этой встрече его команда не имела права на ошибку и играть против команды из Сургута было сложно. Также наставник петербуржцев отметил нового связующего Игоря Кобзаря, в игре которого ему пока не всё нравится.

«Игорь новый связующий. Ему привыкать надо, к нему привыкать надо. Он старается, у него характер бойца. Что-то он делает очень хорошо, чем-то я недоволен. В ходе сезона я не могу сказать, месяц нужен или десять лет. Сейчас есть эпизоды, которые команда выполняет так, как не выполняла в начале сезона», – сказал Алекно после матча.

Татарстанцы одолели гостей из Оренбурга по итогам трех партий Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» обыграл «Оренбуржье», но это не помогло татарстанцам подняться выше

У «Зенита-Казань» матч дома против «Оренбуржья» выдался явно не из сложных – 3:0 (25:17, 25:23, 25:17). Татарстанцы одолели гостей из Оренбурга по итогам трех партий. В этой встрече Алексей Вербов не произвел ни одной замены. В первом же сете хозяева убежали в отрыв благодаря серии подач и эйсу Дражена Лубурича. Гостям было сложно пробиться через блок и защиту татарстанской команды.

Удачное начало во второй партии заблистало надеждой для гостей, но «Зенит» быстро отыгрался в серии из трех блоков. Оренбуржцы не сдавались и даже сократили отставание до -1, но все же партия с минимальным преимуществом завершилась в пользу казанцев.

В заключительном сете хозяева довели счет до комфортного преимущества и не оставили шансов гостям. Сухая победа и три очка все равно не позволили команде Алексея Вербова догнать своих оппонентов по первой тройке – «Зенит-СПб» и «Локомотив». Возможно, казанцам удастся это сделать уже завтра, 29 ноября, в ближайшем матче против «Факела-Ямала» в Новом Уренгое.

Московское «Динамо» остановило новосибирский «Локомотив», нанеся первое поражение железнодорожникам у себя дома в этом сезоне Фото: lokovolley.com

Первое поражение «Локомотива» в сезоне

Московское «Динамо» остановило новосибирский «Локомотив», нанеся первое поражение железнодорожникам у себя дома в этом сезоне – 3:1 (26:28, 25:21, 25:10, 25:21). С первых минут обе команды показали яркую и атакующую игру с обеих сторон. При этом первый сет забрали гости.

Большую часть второго сета лидировали динамовцы. Под конец партии гости опередили хозяев на 2 очка. После этого москвичи вынудили новосибирцев ошибаться и одержали победу во втором отрезке матча. По ходу третьего сета хозяева вновь повели. Завершить партию в свою пользу динамовцы смогли на подачах. А в заключительном отрезке матча хозяева буквально добили соперника, доминируя во всех компонентах игры.

Возможно, на результате этой встречи сказалась некоторая усталость подопечных Пламена Константинова, которые не успели как следует отдохнуть после проведенного матча в Казани, где они одержали победу над «Зенитом» Вербова (3:1). Железнодорожники нанесли татарстанцам первое поражение в сезоне. А «Динамо», в свою очередь, нанесло первое поражение в текущем чемпионате «Локомотиву».

У новосибирцев впереди встреча дома с «Оренбуржьем» (29 октября), у москвичей – с «Горьким» (2 декабря).