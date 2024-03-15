Владимир Алекно: Не пропускаю ни одни выборы

Владимир Алекно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Казани на избирательном участке № 42, который расположен в первом здании КНИТУ-КАИ по адресу ул. Карла Маркса, 10, отдал свой голос на выборах Президента России бывший наставник волейбольного клуба «Зенит» и мужской национальной сборной по волейболу, заслуженный тренер РФ Владимир Алекно. Об этом пишет газета «Казанские ведомости».

«Пришел проголосовать за будущее России, как и все граждане, которым не безразлично наше будущее», — заявил специалист.

«Не пропускаю ни одни выборы. Вся моя семья, друзья, хорошие знакомые придут голосовать», — добавил при этом Алекно.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).