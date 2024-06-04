Владимир Алекно: «Игры БРИКС могут достичь уровня Олимпиады»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда-нибудь Игры БРИКС могут стать альтернативой Олимпиаде. Об этом «Татар-информу» сказал советский и российский волейболист, бывший тренер сборной России по волейболу и казанского ВК «Зенит» Владимир Алекно.

«Конечно, со временем, после развития, Игры БРИКС вполне смогут соответствовать уровню Олимпиады. Даже в нынешней мировой обстановке этим мы показываем то, что Россия старается сделать всё, чтобы спорт оставался вне всякой политики», — заявил он.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, в столицу Татарстана приедут около 5 тыс. спортсменов из почти 100 стран.

Подробнее о спортивных дисциплинах и шоу-программе для зрителей, а также о том, сколько стоят билеты, читайте в материале Гимн в стиле дип-хаус, корэш и рок-н-ролл: что ждет гостей на Играх БРИКС в Казани.